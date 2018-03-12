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商研院攜手東海大學 促中台灣企業轉型與提升競爭力

2018-03-12 12:30經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

商研院今（12）日與東海大學簽署合作備忘錄，現場由商研院董事長許添財及東海大學校長王茂駿共同簽署，雙方未來將就台中市產業創新生態系、人才培育、樂齡產業區塊鏈、虛擬貨幣新創經濟模式，結合中央及台中市政府發展產業創新生態系中的供應鏈核心技術等方向深入合作。

許添財指出，目前台灣的經濟發展困境，在於低薪化、低度就業、低成長、高齡化、少子化。今天商研院與東海大學簽署合作備忘錄，未來將充分利用商研院的研究發展能量，提供中部業者在數位經濟時代創新經營科技與商業模式所需的各種協助，尤其將與東海大學共同進行工業區智慧製造與雲計算科技運用的研究發展，具體地促進中部產業數位轉型。

以及因應超高齡化社會的即將到來，許添財表示，商研院也將與東海大學雙方共同以樂齡產業區塊鏈為研發目標，以台中市西屯區作為實驗據點，建構高齡產業經濟發展與社會福利示範區。

王茂駿則表示，東海大學除在高齡福祉、共享經濟、區塊鏈等領域，和商研院一起合作，期待有創新發展外，東海大學也將與台中市的五大工業區及科學園區組成「產業創新聯盟」，對於聯盟在經營模式創新、製造業服務化、企業診斷諮詢輔導、人才培育與接班議題等，未來也都將與商研院攜手合作，協助企業轉型與提升競爭力。

東海大學區塊鏈產學合作

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