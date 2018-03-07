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教部：高教深耕僅2成以規模分配

2018-03-07 07:51中央社 台北6日電

教育部日前公布「高教深耕計畫」，有媒體將各校獲得經費除以學生規模，發現一所宗教學院平均每生分配到的資源，比台大、清大還要多。教育部今天澄清，高教深耕僅有2成經費以師生規模分配。

「聯合晚報」今天引述台大、清大等校主管的話指出，高教深耕計畫，台大、成大、清大、交大等4個國際競爭學校，平均每位學生分得的經費，竟比不上一貫道天皇學院。

對此，教育部高教司長李彥儀解釋，高教深耕經費中，僅有2成是用學校師生規模計算補助，另外8成是計畫審查，依照各校所提計畫去核定金額。如果將總經費直接除以師生數，會有一定的落差。

李彥儀也說，部分師生數很少的學校，會分配到較多的經費，是因為學校提出的計畫，審查委員認為不錯、可以執行。她並說，台大今年在高教深耕分配到新台幣18億元，已經比過去一年（指邁頂到高教深耕的過渡階段）的17億還要多。

李彥儀表示，真要計算每個學生分配到的經費，要考量的因素很多，除了高教深耕之外，國立大學還有教育部的基本補助，私校有獎補助款。

李彥儀也解釋，高教深耕只公布各校的總補助金額，並未區分各細項，是擔心學校會以此排名。不過每個學校，都會清楚知道自己在各項目中拿到多少經費，絕對沒有「黑箱」。

高教深耕計畫教育部台大

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