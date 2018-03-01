大學生擔任國際志工 彩繪壁畫辦營隊

2018-03-01 16:46 中央社 彰化1日電



彰化大葉大學4名學生前往中國四川瀘沽湖旁的達祖村擔任國際志工，學生們除了幫助當地保存東巴象形文字繪製壁畫，也在當地的小學舉辦營隊活動，提升小朋友的學習動機。

彰化大葉大學學務長黃娟娟今天指出，大葉大學國際志工團已是3年來第4度前往四川的達祖村服務，這次的服務內容有藝術壁畫創作以及國小營隊活動，以往的服務內容以壁畫彩繪、文物翻拍以及資料電子化為主，當地的小學反映希望增加課後活動刺激孩子們的學習動機，因此今年新增營隊活動項目。

前往四川達祖村的4名學生分別為就讀材料科學與工程學系四年級的許家豪、造形藝術學系二年級學生陳靜萱、一年級學生吳昀芳以及蔡睿哲；擔任志工團團長的陳靜萱說，達祖村是中國少數民族納西族分布的村落，當地最有特色的就是納西族的東巴文字，她們以東巴文字為主題，在村落的房子彩繪壁畫。

陳靜萱表示，在前往當地服務前，就先透過微信軟體和達祖村的小學進行討論和溝通，確認壁畫的主題為納西神話故事以及東巴象形文字，而抵達達祖村後，每天進行壁畫創作和營隊活動時，晚上都會開檢討會討論修正，後來等到工作完成，同學們都對於能協助村落呈現地方特色、強化觀光產業發展，感到很開心。