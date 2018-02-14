獨／要求台大說明「議決方式」 教育部再發第七道金牌

2018-02-14 04:00 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台大準校長管中閔。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

針對台大校長遴選爭議，教育部又發出「第七道金牌」！為了釐清台大校長遴選委員會第五次會議紀錄，教育部於2月9日發函給台大，希望台大針對第五次遴委會會紀錄詳加說明，甚至要台大敘明相關案件是用什麼議決方式，是多數決，或是共識決？

台大校長遴選委員會因應教育部要求，上月31日對準校長人選管中閔做出「毫無疑義」的決議，當晚就將第五次會議紀錄和公文，以最速件送往教部。近2個星期了，管的人事案還沒進部長室，而教育部卻是續發第七彈公文「再調查」。

據指出，教育部於最新一次的公文上表示，台大遴委會第五次會議紀錄是教育部據以核定新任校長的重要依據，為期審慎，要求台大敘明「提會討論事項」的議決方式，例如多數決、共識決或其他方式。

此外，據了解，台大於公文中，還要求台大補充該會議紀錄有無經出席委員書面或電子郵件確認之相關佐證資料，以及要台大「實質說明」管中閔擔任台灣大哥大獨立董事對於遴選結果有無影響一案的議決方式及結果。

從管中閔當選以來，教育部多次發函要台大補件，或是要求進行實質審查或實質說明。而其中的問題，不外乎台大遴委會經過釋疑，認定無迴避必要的兼獨董爭議，以及台大誠信辦已經覆函教育部「不成案」的立委烏龍爆料學術倫理案，但教育部還是一直「鬼打牆」，所有沒問題的覆函，仍一直窮追猛打。