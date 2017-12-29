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公布全校註冊率=宣布私校「死刑」？ 教育部這樣說

2017-12-29 01:02聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

教育部首度公布106學年度有17所大專院校註冊率低於六成，其中有8校學生數不到3...
教育部首度公布106學年度有17所大專院校註冊率低於六成，其中有8校學生數不到3千人，瀕臨退場或轉型的「淹水線」。圖／聯合報系資料照片
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為加速大專院校轉型、退場與整併，行政院日前拍板通過「私立大專校院轉型及退場條例草案」，明文規範私立大學的學生未滿3千人、連續兩年新生註冊率未達6成等，將列為專案輔導學校。教育部昨天首度公布全國大專校院「全校」註冊率，低於六成的學校共有17校，其中有8校學生數不到3千人。龍華科大校長葛自祥表示，全校註冊率和輔導學校一公布，「等於宣判死刑」，惡性循環，加速私校洗牌；文大校長李天任則說，目前私校退場條例「完全不給蘿蔔」，退場後財產全歸公，學校沒動機「退」，當然就「拖著」。

「辦學績效是多方面的，註冊率不是唯一指標」，教育部次長姚立德強調，這次校務資訊公開是提供學生、家長在選擇學校、系所時，可更全面、多元瞭解學校辦學的綜合績效、研發及教學品質、校務評鑑結果等，不應僅以「註冊率」作為評估。

哪些學校將列為退場輔導學校？姚立德說，除全校註冊率和學生人數兩個量化指標外，教育部還會「綜合考量」辦學績效、財務資訊、教學品質等。

針對註冊率低於5成的學校，教育部會先監控該校教學品質，看是否有併班上課等。

另，大學校長建議「退場條例」應給學校合理「誘因」，引導私校退場。葛自祥說，退場私校財產清算完，只能捐給當地主管機關，或退場基金。私校董事會辛苦經營多年，退了之後什麼都沒有，「對私校董事會的考量不夠周到」，希望政府「將心比心」。

私校工會理事長尤榮輝說，停辦的學校可轉型，學生可轉學，唯獨教職員面臨失業問題，目前政府配套措施仍不足。

至於政府首度公布全校註冊率，葛自祥說，學校的辦學績效有很多面向，註冊率不見得最關鍵，可能有些學校註冊率不高，但辦學績效很好。李天任則說，註冊率只是供需表現，有時學生只是一窩蜂，但不代表永遠熱門。他認為，應該看評鑑結果和學生就業率。

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