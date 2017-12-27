教育部首公布大專校院註冊率 這間學校竟不到3成

教育部今晚在校務資訊公開平台上公布162所大專校院校註冊率，由於日前行政院院會通過的條文中明文規定「全校學生數未達3千人，最近2年新生註冊率未達6成」將列入專案輔導學校，引發外界關注。

據校務資訊公開平台上資料顯示，包括臺灣觀光學院、南榮科技大學、華梵大學、和春技術學院、基督教台灣浸會神學院、臺北基督學院、蘭陽技術學院、高美醫專、玄奘大學、高苑科大、南亞技術學院、明道大學、修平科技大學、台灣首府大學、中州科技大學、崇右影藝科技大學、開南大學、遠東科技大學及育達科技大學共19校學校的註冊率未達6成，除了宗教學院外，私立科技大學慘況嚴重，其中，以台灣觀光學院僅115名新生註冊，註冊率低於3成，僅29.87％最慘。

而台灣觀光學院日前也決議除了廚藝系，其他六系未來將停招，舊生可續念，但已錄取的新生不開班入學。

台灣觀光學院註冊率低於3成，明年將有6系停招。 聯合報資料照片 分享 facebook

公立學校中註冊率最低的則是台東專科學校有65.68%，公立一般大學為暨南國際大學為83.08%。

包括中信金融管理學院、崇仁醫護管理專科學校及一貫道崇德學院的註冊率為100%，均為私立學校。

另包括台大、政大博士班等共有198個系所招生掛0。

南榮科大、華梵大學今年度新生總數也僅有3百多人，南榮科大註冊率32.17％、華梵大學32.43％，和春技術學院35.48％均未達4成。此外，未達5成的學校包括蘭陽技術學院43.89％、高美醫專47.24％、玄奘大學47.95％。

教育部日前曾表示，如果全校註冊率連續2年低於60%，且學生數低於3000人，可能就會被列為專案輔導學校。另外，學校若有行政疏失或註冊率不佳，可能被教育部扣減招生名額；例如學士班連2年註冊率公立大學未達80％、私立大學未達70％，或碩士班連3年未達70％者，教育部可以扣減10％至50％名額。