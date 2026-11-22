建中在學成績前 1%的陳冠樺，學測拿到四科 60 級分，透過繁星推薦管道以第一志願錄取台師大國文學系。他憑此拿到「學士班新生入學成績優異獎學金」50萬元，18日由台師大校長宋曜廷親自頒發獎項。

為鼓勵優秀高中畢業生就讀，國立台灣師範大學設有「學士班新生入學成績優異獎學金」。115學年度獲獎新生陳冠樺，畢業於建中，透過繁星推薦管道以第一志願錄取台師大國文學系，且學測任四科組合成績總和達60級分，符合獎勵資格，新台幣50萬元。

談及此次獲獎感想，陳冠樺表示，這份獎勵對他而言，比起升學誘因，更像是一份額外的鼓勵，也讓他感受到過去三年的努力獲得肯定。

陳冠樺校排名位居建中前1%，國文科成績更長期維持校內第一名。高中以來，他對聲韻學與語言領域抱持濃厚興趣，成為選讀國文學系的重要原因。

「我一直認為自己不該吝於為理想尋找環境，若目標明確便往前；若否，也該暫且嘗試。」陳冠樺表示，國文學系中有許多醉心文學的同學與前輩，而語文領域十分遼闊，每個人都能在其中找到適合自己的位置。

展望未來大學生活，陳冠樺希望善用台師大的學習環境與資源，在既有興趣的基礎上持續深耕，同時嘗試不同領域的專業學習，拓展自身視野。

台師大表示，台師大設有「學士班新生入學成績優異獎學金」，每名獲獎新生可獲50萬元，旨在鼓勵優秀高中畢業生就讀本校，吸引學業表現優異或具國際競賽成果的優秀學生加入。期盼透過獎學金制度提供優秀新生實質支持，鼓勵學生持續精進所學、探索多元興趣，並在專業領域中發揮潛能。