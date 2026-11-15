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作家零雨勉勵年輕詩人放慢腳步 為地球留下真心

中央社／ 台北15日電

台灣大學今天舉行創校98年校慶，選出9名115年傑出校友，作家王美琴（零雨）是其一，她勉勵年輕詩人放慢腳步，誠實與內在對話，「你總要為地球留下一些最真心的東西。」

孕育出「龜山島詠嘆調」等作品的台灣當代詩人零雨，1990年出版「城的連作」，開始以筆名零雨發表詩集，她今天獲頒台大傑出校友，透過紀錄短片分享心路歷程。她說，創作有很多不同的形式，詩只是其中一種。

零雨回憶小時候，曾經想當畫家，後來這個夢想破滅了；高中時又想當音樂家，卻發現自己連樂器都沒有學過。「或許正因為我喜歡這麼多不同的藝術形式，所以我的詩裡面既有音樂，也有畫面。」零雨說，她將這些不同的元素融入詩中，從中找到許多創作的樂趣。

她1992年任教於宜蘭大學，從此定居宜蘭。零雨表示，她將生活大部分的精力放在教書這件事上，事實上，她很害怕上台。每次站上講台教書，對她來說，都是非常大的壓力，「我在這種強大壓力之下，對於創作就有很爆發的情感」，因為寫詩是一個出口，能夠抒發內心的情緒。

「我這樣算傑出嗎？真的有替母校增光嗎？」零雨談到這次獲頒台大傑出校友，她說，這是意料之外的榮譽，甚至不知該怎麼形容自己的心情。至於名氣，她倒覺得沒有那麼重要，每當有人告訴她獲獎，她的第一個念頭不是開心，而是糟糕要上台講話，這才是她最擔心的。

面對科技發展、資訊大量湧現、步調極快速的當代社會，零雨不忘向年輕詩人喊話，寫詩不要操之過急。創作是一個長久的過程，是不斷與自己內心對話的歷程，最重要的是誠實地呈現自己，「你總要為這個地球留下一些最真心的東西」；對她而言，創作是人生最大的福分。

詩人 作家 台大

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