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學測、高中英聽二試報名11月10日截止 開放申請應考服務

中央社／ 台北6日電
116學年度學科能力測驗（學測）、高中英語聽力測驗第二次考試（英聽二試）報名到11月10日截止。圖／AI生成
116學年度學科能力測驗（學測）、高中英語聽力測驗第二次考試（英聽二試）報名到11月10日截止。圖／AI生成

116學年度學科能力測驗（學測）、高中英語聽力測驗第二次考試（英聽二試）報名到11月10日截止。如果需要身心障礙、重大傷病應考服務，也記得要上網申請。

大考中心今天發出新聞稿，116學年度學測和英聽二試報名即將於11月10日下午5時截止，考生須在期限內完成報名和繳費，才算完成手續，也才能參加考試。

大考中心也提醒，完成報名手續的考生，務必於後續的報名結果檢核期間內，到網站「試務專區」登入「考生專區」檢核報名結果。考生如果發現姓名、生日、考試地區、報考科目、申請無冷氣試場等項目與原報名資料不同，可提出更正申請。

另外，考生如果需要身心障礙、重大傷病應考服務，也記得要在期限前上網申請，且學測和英聽二試必須分別提出。相關資訊可參考大考中心網站。

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