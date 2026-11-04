少子化效應 教團籲資通訊科系減招

大學甄選會等單位昨公告明年升大學三大招生管道名額。教育團體分析，一一六學測報考人數預估會較今年減少約八百人，少子化的前提下，資通訊相關科系仍持續擴招，建議大專校院公私立同步減招，以維持品質。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉談到，三大入學管道名額占比都受教育部管控，每年波動不會太大，但少子化影響，學生愈來愈少，學校又須配合政策，部分資通訊相關科系持續擴招，結果就是相關科系學生愈收愈多，卻面臨師資、學生能力都不足的雙缺問題。

教育部近年持續擴充大專校院ＡＩ及資安領域招生名額。一○九學年起，鼓勵大專校院擴充資通訊人才培育量，以培育科技研發人力與工程師，於一一○學年度更擴大至半導體、ＡＩ及機械領域相關系所。自一一一學年，每年約核定增加逾六千個相關名額，以今年招生為例，更核定增加七二二四個。

魏佳卉認為，一一六、一一七學年招生適逢少子化的大檻，從現階段高中人數預估，明年學測考生可能相較今年再少八百人，一一七學年則可能再減少三千多人，人數減少下，大學不減招、名額持續朝部分科系傾斜，「其實是讓學生高攀了不該屬於他的學校與科系。」

魏佳卉建議，公私立大學還是應該同步減招，否則學生上了名字漂亮的學系卻讀不下去，也可能導致大學的休、退、轉學問題加劇。

全教總副理事長張瓊方也談到，近年來半導體、ＡＩ相關領域科系名額大增，不只排擠到其他科系，也讓資通訊相關科系生師比極度異常。不反對公立大學適度減招，但減招不應只是為了讓生源回到私校，而是考量國家整體平衡發展、不過度傾斜半導體，也讓相關科系生師比回到正常狀態，以維護受教品質。