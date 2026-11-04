大學招生 大考電子舞弊 最重取消資格

大學招聯會昨公告一一六學年升大學繁星推薦、申請入學、分發入學三大管道簡章。繁星推薦提供約一點五萬個名額、申請入學約五萬個、分發入學約二萬個。但有鑒於近年大考查獲新型電子舞弊，招聯會表示，大考中心已加重電子舞弊懲處，最重恐取消考試資格，考生將無法參加繁星、申請等管道。

甄選會統計，明年繁星推薦有六十四所大學校院、一六六○個學系參加，提供名額一萬五五一八個；申請入學則有六十四所大學院校、二二四○個學系參加，提供名額合計為五萬六○六個，申請入學名額包含招收師資培育公費生卅八名、重點科別醫學系公費生四十八名與青儲方案「青年儲蓄帳戶組」一二一名。

此外，考分會統計指出，分發入學招生共六十所大學校院、一七七七個系組參與招生，合計二萬五七五個核定名額，其中包含公費醫師公費生十二名。

另外，有鑒於今年分科測驗、學測曾查獲考生配戴智慧眼鏡應試，大考中心日前已加重電子舞弊懲處，只要經查獲，無論是否使用，一律視同舞弊當節考試不計分；若拒絕交出或不配合查驗，則取消考試資格。

招聯會執行秘書王泓仁提醒，若因違規被取消考試資格，將無法參加繁星推薦分發比序及申請入學一階篩選，分發入學管道也會因為沒有學測成績受到影響，視同該項考試所有科目或項目未報考，只要有採計學測的校系都不予分發。

王泓仁也說，各項招生規定已明確規範，無論於錄取前、錄取後、註冊前、註冊入學，甚至畢業後，如被查覺資料不實，將面臨取消錄取資格、開除學籍、依法追繳學位證書並公告撤銷畢業資格等嚴厲處置，情節重大將函送司法單位，對未來學業及名譽影響深遠，切勿心存僥倖。

甄選會統計也指出，繁星推薦招生學系使用學測作檢定科目，以英文科最多，計九五八個校系；申請入學招生同樣以英文科最多，計一○九○個校系；分發入學則以學測國文科使用率最高，計一四九七個系組採計，採計科目組合則高達一六四種。