116升大學招生簡章公布 申請入學提供5萬名額、逾1千校系參採英文

大學招生委員會聯合會今公告116學年度繁星推薦、申請入學、分發入學3大管道簡章。今年繁星推薦提供1萬5518個、申請入學計5萬606個、分發入學名額2萬575個，名額與去年近似。其中申請入學、繁星推薦兩管道校系多要求參採學測英文。

繁星推薦、申請入學、分發入學3本招生簡章今日起分別於大學甄選入學委員會網站（https://www.cac.edu.tw/）、與大學考試入學分發委員會網站（https://www.uac.edu.tw/）查詢，紙本簡章12月1日起發售。

甄選會統計，116年繁星推薦有64所大學校院、1660個學系參加，提供招生名額1萬5518個；申請入學有64所大學院校、2240個學系參加，提供名額合計為5萬0606個，申請入學招生名額包含招收「師資培育」公費生38名、招收「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生48名、招收「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」的「青年儲蓄帳戶組」學生121名。

考分會統計，116年分發入學招生共60所大學校院、1777個系組參與招生，合計共2萬0575個核定名額，其中包含「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生12名。各系組招生名額如因其他招生管道名額增額或缺額而有調整，將於明年7月29日公告考分會網站。

甄選會統計也指出，繁星推薦招生學系使用學測作為其檢定科目，以英文科最多，計958個校系；申請入學招生學系使用學測作為其檢定科目，亦以英文科最多，計1090個校系。部分校系於申請入學第一階段檢定、倍率篩選，或於第二階段指定項目甄試納入大學程式設計先修檢測（APCS）成績，「APCS 組」計50個校系，「資安組」計41個校系。

分發入學階段，則以學測國文科使用率最高，計1497個系組採計，採計科目（包含學測、分科測驗、術科）組合共164種。

另外，115分科測驗、學測曾查獲考生配戴智慧眼鏡應試，大考中心已於116年度加重電子舞弊懲處，只要經查獲，無論是否使用，一律視同舞弊當節不計分；若拒絕交出或拒絕查驗，則取消考試資格。

大學招聯會執行秘書王泓仁提醒考生，若因違規被取消考試資格，將無法參加繁星推薦分發比序及申請入學一階篩選，分發入學管道也會因為沒有學測成績受到影響，視同該項考試所有科目或項目未報考，只要有採計學測的校系都不予分發。

王泓仁也說，各項招生規定已明確規範，無論於錄取前、錄取後、註冊前、註冊入學，甚至畢業後，如被查覺資料不實，將面臨取消錄取資格、開除學籍、依法追繳學位證書並公告撤銷畢業資格等嚴厲處置，情節重大將函送司法單位，對未來學業及名譽影響深遠，切勿心存僥倖。