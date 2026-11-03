大學3管道簡章公告 學測電子舞弊影響分發入學

大學招生委員會聯合會今天公告116學年度3入學管道簡章，加重懲處電子舞弊，且考生如果學測被取消考試資格，無法參加繁星、申請入學，分發入學只要採計學測校系也不予分發。

116學年度大學「繁星推薦」、「申請入學」和「分發入學」招生簡章於大學甄選入學委員會與大學考試入學分發委員會網站開放查詢，紙本簡章預計12月1日發售。

近年有考生戴智慧眼鏡應考，大學入學考試中心已加重116學年度各考試罰則，無論是否使用，一律視同舞弊，當節不計分，如果拒絕交出或拒絕配合查驗，取消考試資格。

大學招聯會執行秘書王泓仁說，考生如果違規被取消考試資格，無法參加「繁星推薦」分發比序及「申請入學」首階段篩選，也會波及「分發入學」管道，視同該項考試所有科目或項目未報考，只要有採計學科能力測驗校系都不予分發。

此外，近年屢有考生在入學管道遞交不實資料，王泓仁表示，無論錄取前、後、註冊前、註冊入學甚至畢業後被察覺資料不實，將面臨取消錄取資格、開除學籍、依法追繳學位證書並公告撤銷畢業資格等嚴厲處置，情節重大者將函送司法單位。違規對未來學業及名譽影響深遠，切勿心存僥倖。

116學年度繁星推薦招生名額有1萬5518個、申請入學合計5萬606個；分發入學核定名額2萬575個，總招生名額將再加上其他管道回流名額。

繁星、申請管道多數校系以學測英文為檢定科目，分別有985校系、1090校系。使用高中英聽作為檢定校系，繁星有29校系，申請有27校系；部分校系於申請首階段檢定、倍率篩選，或於第2階段指定項目甄試納入大學程式設計先修檢測（APCS）成績，包含「APCS組」50校系，「資安組」41校系。

分發入學採計科目以學測國文使用率最高，共計1497系組；使用高中英聽共19系組。學測各科雖自由選考，但招聯會提醒考生，要報名校系中有參採（設為檢定、分發比序、倍率篩選或第2階段採計）科目，建議都要報考。