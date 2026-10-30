高一生「太生澀」資料不敢放入學習歷程檔案 大學端提點加分作法

學生團體調查發現，46%學生傾向使用自製PDF當做升大學階段的申請入學備審資料，相較於使用定期上傳的中央資料庫彈性更佳。對此，學生與家長團體呼籲，中央資料庫應設有重製上傳機制，但大學端多指出，更看重學生的「歷程」，若學生能呈現興趣定向、從生澀到成熟等漸入佳境的成長軌跡，反而有加分作用。

清大教務長劉奕汶表示，還是想看到學生成長的軌跡，教授審查時也會了解，高一、高二階段學生一定比較生澀，但有時生澀的狀態反而更真實，建議學生逐年、逐步上傳時展現「當下」最好的一面即可，畢竟學習歷程檔案重視的是「歷程」，而不完全僅看最後的產出。

劉奕汶談到，學生容易比擬成求職邏輯，講求要呈現最完善的一面，但大學作為教育場域，其實更注重成長。因此也常跟學生舉例，高一可以嘗試生物領域、高二也能嘗試化學領域，但都不代表高三時只能選擇上述兩個相關科系，「一致很好，但不一致也沒關係。」學生可借領域轉換，呈現自己的思考路徑、反思。

台師大教務長須文蔚也談到，如果學生高一時很生澀，但到了高三能力、興趣取向都更成熟，「這其實是加分的。」學生倒不必過度擔心。

須文蔚也指出，問題在於高中端容易將升學當做成果導向，但其實應該側重歷程、思考的演進或轉變，學生高一傾向理科，到了高三也許轉向文科，如此的對比，反而是很值得呈現思考進程。以大學教授的角度觀之，備審資料關鍵仍是最後的「學習歷程自述」，是學生對高中三年來的綜整、歸納，學生若能好好地在此講述自己的進程，會遠勝於每個階段都很傑出。

政大教務長劉吉軒則表示，學系審視備審資料，各有各的角度與要求，不會只有單一觀點和看法。部分學系會希望學生忠實呈現成長軌跡，也有學系講求資料完善，各有不同需求，倒是中立看待。