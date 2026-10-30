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學習歷程檔案資料庫缺乏彈性 學生團體籲：建立重製機制、簡化分類

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
學生團體EdYouth 常務監事陳胤嘉（中）、倡議專員余兆宜（右）及國教行動聯盟理事長王瀚陽（左），上午在立法院舉行「簡化分類架構、建立重製管道、檢視 PDF 定位」記者會。記者黃義書／攝影
學生團體EdYouth 常務監事陳胤嘉（中）、倡議專員余兆宜（右）及國教行動聯盟理事長王瀚陽（左），上午在立法院舉行「簡化分類架構、建立重製管道、檢視 PDF 定位」記者會。記者黃義書／攝影

升大學學習歷程檔案制度今年邁入第7年，學生團體EdYouth今協同國教行動聯盟、立委召開記者會，學團調查數據指出，46%的學生更傾向使用自製的PDF檔案，在於彈性度更佳，但也回歸到舊有、缺乏教師認證的老問題。呼籲建立重製上傳機制，降低學生採用PDF的誘因。

伴隨108課綱，教育部建置學習歷程中央資料庫，設有教師認證與學生逐步、定期上傳機制，以利學生高三申請入學時提交作為備審資料，本報今年5月即報導，學習歷程檔案中央資料庫未提交率逐年提升。

EdYouth常務監事陳胤嘉表示，學團調查發現，46%學生傾向使用自製PDF，在於不用逐年上傳、老師認證，學生可於高三下再準備，相較於使用定期上傳的中央資料庫彈性更佳。

高三生余兆宜表示，多數學生高一、高二仍在探索階段，不知道如何整理資料，也不一定馬上能和未來想就讀的科系做連結，內容確實易變成流水帳。高三通常有比較明確的想法，這時候若能回頭審視高一、二資料，近一步反思或深化歷程就很重要，因此才希望能有限度的回頭重製、檢視學習經驗。

對此，陳胤嘉說，逾8成的學生都支持中央系統開放重製上傳，針對已上傳的資料保有修改空間。因此建議教育部建立有限度的重製機制，如保留原始版本、揭露修改紀錄，讓制度兼顧彈性與真實性，也能降低學生使用PDF的誘因。

另外，余兆宜也說，現行學習歷程檔案分類複雜，部分項目可能重疊。如多元表現列有社團、幹部、服務學習、證照，但學生可能是以社團幹部身份籌設服務學習，卻只能選擇一個類別上傳。又每年學系公告的指引列舉多個項目，學生也困惑是否要樣樣俱備。

余兆宜建議，課程學習成果、多元表現應可整併為一大項，細項改為可複選的標籤，讓學生依照成果勾選對應分類。陳胤嘉則呼籲，今年夏天，第一屆使用學習歷程檔案制度的學生已從大學畢業，不是要廢除，而是希望有限度地檢討和微調。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，教育部曾揭露，平均有8成學生通過申請一階篩選，而大學教師審查一份學習歷程檔案約耗時13至15分鐘，教育部應該揭露更多數據，如學習歷程檔案使用中央資料庫或PDF檔究竟有無影響、評分分佈為何，以更透明的數據鼓勵學生更積極。

立委葛如鈞則說，數位化應讓制度更有效率，而非讓學生為了配合系統卻增加負擔，近半數學生傾向使用PDF檔，反應學習歷程檔案在操作便利性與修改彈性上仍有改善空間，教育部應該從學生需求出發改善問題。立委郭昱晴也說，教育部應簡化分類架構、建立有限度的重製上傳機制，讓學習歷程檔案如實紀錄成長，而非成為負擔。

學習歷程檔案 學生 機制

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