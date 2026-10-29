快訊

曼谷機場跑道塌陷！華航客機機輪卡坑洞 現場畫面曝光

西班牙高鐵追撞68死 座位避開頭尾車廂最安全？專家揭殘酷真相

「蔡康永是個聰明人」台北市長選情白熱化 胡瓜罕見表態了

聽新聞
0:00 / 0:00

考生注意！升大學英聽一試明公布成績 查詢方式一次看

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
116學年度升大學英聽測驗第一次考試將於10月30日公布成績。聯合報系資料照
116學年度升大學英聽測驗第一次考試將於10月30日公布成績。聯合報系資料照

大考中心舉辦升大學高中英語聽力測驗，月中第一次考試已落幕，約9萬人報考，將於明天、10月30日上午9時開放查詢成績，並於同日寄發成績通知單，屆時考生可持英聽成績，用於繁星推薦、申請入學等兩個升學管道。

大考中心表示，集體報名英聽考試的考生，成績寄交集體報名單位轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位；個別報名者，成績通知單將逕寄至考生通訊地址。若考生報名資料填寫手機號碼，大考中心將以0911-511-467號碼發送簡訊通知考生成績。

大考中心指出，為方便考生查詢成績，公布成績當日大考中心首頁將於上午8時30分至下午1時，以簡易型式呈現 。上午9時起，考生即可至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）高中英語聽力測驗「試務專區」，點選「成績查詢」查看成績。

另外，若考生對成績有疑慮，大考中心於10月30日起開放網路申請成績複查，考生如欲申請成績複查，於10月30日上午9時起至11月2日下午5時止，至高中英語聽力測驗「試務專區」，點選進入「考生專區」 （需註冊） ，使用系統內「申請成績複查」功能，登錄申請複查相關資料，11月4日寄發複查結果通知書。

英聽 大學 大考中心

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

升大學學測明年1月22日登場 10月27日開放報名、注意事項一次看

升大學英聽一試9萬人報名 今開放查詢試場分配表

英聽1試周六登場 1情況電子及金屬探測 大考中心：考生不得拒絕配合

116升大學繁星、申請參採科目公告 逾700系採計3科最多

相關新聞

沈伯洋稱關心營養午餐…立委查紀錄「8場討論沒見人」 鄭英耀這麼說

立委葛如鈞今天在立法院教育及文化委員會質詢教育部長鄭英耀時，出示立法院審議紀錄，質疑民進黨台北市長候選人沈伯洋日前在節目上稱關心營養午餐、曾參與公聽會及座談會，但營養午餐專法歷經8次正式討論，立法院紀錄卻未見沈伯洋親自參與。鄭英耀表示，自己未出席相關公聽會及座談會，不清楚沈伯洋的出席情形。

運用毛細作用打造補充式香水瓶 台科大5作品獲2026紅點設計獎

國立台灣科技大學設計系計5件作品，獲得2026紅點設計獎（Red Dot Award）「Red Dot Award: Design Concept」肯定，作品橫跨教育與學習、包裝設計、樂器與聲音技術、視覺傳達、護理美容等領域。有學生運用毛細作用打造補充式香水瓶，讓補充香水的過程更乾淨，也能減少浪費。

全台僅7校明訂教師離線規範 教育部月底公布指引、師資考變1年2試

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長鄭英耀進行業務概況報告，立委關注教師離線權落實進度及留住師資人才的問題。鄭英耀表示，教育部預計本月底公布職場不法侵害相關指引，並納入教師離線權；另規畫明年起每年辦理2次教師資格相關考試，縮短師資生投入教職的等待時間。

教師授課節數缺乏明確上限 9大教師工會籲調降授課節數、健全師資編制

今年地方首長選舉中，調降教師授課節數成為各地熱議政見。台灣教育產業工會等九大工會指出，面對師資缺口與教師過勞危機，教育部非但未從法規制度根本解決，反而運用行政命令隱性鬆綁超課上限，由現場教師吸納課務缺口，因此呼籲教育部明定教師基本授課節數上限、健全師資編制，並檢討超時授課及代課合併計算規定，保障教師備課與個別輔導時間。

科學人／可隱藏的刺青！紫外光下才現形 還能簡單消除改畫別款

許多刺青愛好者來到準備享受日式溫泉，卻會在浴場門口被擋下，因為傳統紋身被連結到幫派歷史，就算刺的是可愛貓咪也難逃被拒門外的命運。但如果刺青能像電燈一樣自由開關，這項困擾或許走入歷史。美國科羅拉多大學波爾德分校科學家帶來全新解法，讓刺在皮下的圖案不再是不可逆的烙印。 照光就能變色！可開關的全彩墨水 由材料科學家布倫斯（Carson J. Bruns）率領的團隊於《物質與光》（Matter & Light）期刊發表名為PhotoTat的墨水系統。這套技術打破傳統刺青刻印後無法變更的鐵律，讓皮膚上的彩色圖案能在不同波長光線照射下呈現、消失甚至重新寫入。 數千年來，傳統刺青將色料植入真皮層（dermis）達到永久留存，雖然近年有過暫時性刺青貼紙，但質感與耐用度無法比擬真實刺青。PhotoTat將光致變色分子鑲嵌於皮下，色素顆粒永久留存於真皮，但視覺效果可隨光線控制，替人體藝術與醫療標記帶來全新選擇。 奈米膠囊裝載化學分子，連AI都參與實驗設計 研究人員將二芳基乙烯（diarylethene）光致變色染料封裝進直徑100至500奈米的聚甲基丙烯酸甲酯（poly(methyl metha

考生注意！升大學英聽一試明公布成績 查詢方式一次看

大考中心舉辦升大學高中英語聽力測驗，月中第一次考試已落幕，約9萬人報考，將於明天、10月30日上午9時開放查詢成績，並於同日寄發成績通知單，屆時考生可持英聽成績，用於繁星推薦、申請入學等兩個升學管道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。