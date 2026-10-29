考生注意！升大學英聽一試明公布成績 查詢方式一次看

大考中心舉辦升大學高中英語聽力測驗，月中第一次考試已落幕，約9萬人報考，將於明天、10月30日上午9時開放查詢成績，並於同日寄發成績通知單，屆時考生可持英聽成績，用於繁星推薦、申請入學等兩個升學管道。

大考中心表示，集體報名英聽考試的考生，成績寄交集體報名單位轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位；個別報名者，成績通知單將逕寄至考生通訊地址。若考生報名資料填寫手機號碼，大考中心將以0911-511-467號碼發送簡訊通知考生成績。

大考中心指出，為方便考生查詢成績，公布成績當日大考中心首頁將於上午8時30分至下午1時，以簡易型式呈現 。上午9時起，考生即可至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）高中英語聽力測驗「試務專區」，點選「成績查詢」查看成績。

另外，若考生對成績有疑慮，大考中心於10月30日起開放網路申請成績複查，考生如欲申請成績複查，於10月30日上午9時起至11月2日下午5時止，至高中英語聽力測驗「試務專區」，點選進入「考生專區」 （需註冊） ，使用系統內「申請成績複查」功能，登錄申請複查相關資料，11月4日寄發複查結果通知書。