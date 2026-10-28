「選擇比努力更重要」　339系組學測只看1科

大學甄選委員會公告明年繁星推薦、申請入學參採科目數，以申請入學為例，有三三九個系只參採學測一科，其中以二○七個系僅參採國文最多。升學輔導平台大學問表示，只參採一、二科是少子化下的招生策略，但參採科目、專業要求也更精準，建議學生衝刺階段「對準」準備。

近年受少子化影響，部分學校調整申請入學參採科目數盼有利招生，導致近年參採三至四科的校系減少，參採二至一科的校系增加。

根據甄選會統計，明年申請入學，有六三九個系參採二科、三三九個系只參採一科，其中二○七個系只看國文、五十九系只看社會，另有四十六系只看英文科。九個校系沒有參採任何學測科目，歷來均屬音樂、美術系等，側重術科檢測。

其中玄奘大學、開南大學申請入學所有科系僅參採一科，玄奘大學全數參採國文科，開南大學各系則分別只參採國文、英文、社會；華梵大學、大葉大學參採一至二科；輔大、元智、中原、東海等校多則採計三科至四科。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，一一六、一一七學年的大學招生是一個大檻，學生數減少下，校系只能降低門檻，不採計就不會「卡標」。再者，採計國文、英文主要也是回應技高生跨考學測趨勢，技高生若要跨考，除非學生來自工科，有能力負擔數學，否則最能負擔的科目還是國、英，因此減少數學、保留國英也是招生策略之一。

魏佳卉也建議，學生針對理想科系先了解其參採學科，不採計則不要花太大心力，「選擇比努力更重要。」