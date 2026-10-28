聽新聞
0:00 / 0:00

「選擇比努力更重要」　339系組學測只看1科

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
大學甄選委員會公告116學年度升大學繁星推薦、申請入學參採科目數，以最大招生管道申請入學為例，計339個系組只參採1科。示意圖。聯合報系資料照
大學甄選委員會公告116學年度升大學繁星推薦、申請入學參採科目數，以最大招生管道申請入學為例，計339個系組只參採1科。示意圖。聯合報系資料照

大學甄選委員會公告明年繁星推薦、申請入學參採科目數，以申請入學為例，有三三九個系只參採學測一科，其中以二○七個系僅參採國文最多。升學輔導平台大學問表示，只參採一、二科是少子化下的招生策略，但參採科目、專業要求也更精準，建議學生衝刺階段「對準」準備。

近年受少子化影響，部分學校調整申請入學參採科目數盼有利招生，導致近年參採三至四科的校系減少，參採二至一科的校系增加。

根據甄選會統計，明年申請入學，有六三九個系參採二科、三三九個系只參採一科，其中二○七個系只看國文、五十九系只看社會，另有四十六系只看英文科。九個校系沒有參採任何學測科目，歷來均屬音樂、美術系等，側重術科檢測。

其中玄奘大學、開南大學申請入學所有科系僅參採一科，玄奘大學全數參採國文科，開南大學各系則分別只參採國文、英文、社會；華梵大學、大葉大學參採一至二科；輔大、元智、中原、東海等校多則採計三科至四科。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，一一六、一一七學年的大學招生是一個大檻，學生數減少下，校系只能降低門檻，不採計就不會「卡標」。再者，採計國文、英文主要也是回應技高生跨考學測趨勢，技高生若要跨考，除非學生來自工科，有能力負擔數學，否則最能負擔的科目還是國、英，因此減少數學、保留國英也是招生策略之一。

魏佳卉也建議，學生針對理想科系先了解其參採學科，不採計則不要花太大心力，「選擇比努力更重要。」

少子化 學測 國文

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

116升大學繁星、申請參採科目公告 逾700系採計3科最多

大學申請入學英聽參採校系漸少 教團：科系憂心不被學生選擇

創新低！116申請入學僅23校系參採英聽 英文組、外文系也跳車

台灣高等研究學院 台大明年以「校學士」先行

相關新聞

陽明交大資工等4系組 「對準專業」不參採國文

大學甄選會公告明年升大學繁星推薦、申請入學校系參採學測科目情形，其中陽明交大資工系甲、乙組不再參採國文，校方表示，希望招生條件，能更直接對準學系特色與專業需求；政大資訊科學系則更名為資訊工程系進行招生，政大資工系表示，希望培育更有溫度、更懂人的學生。

「不採國文」變趨勢 教團：有利偏科生

近年愈來愈多頂尖大學工學院、電資學院科系在大學申請入學管道中不參採國文。教團分析，減少採計科目可能是少子化下的招生策略，全國高級中等學校教育產業工會理事長史美奐則認為，此舉可能讓偏科學生更具優勢。

「選擇比努力更重要」　339系組學測只看1科

大學甄選委員會公告明年繁星推薦、申請入學參採科目數，以申請入學為例，有三三九個系只參採學測一科，其中以二○七個系僅參採國文最多。升學輔導平台大學問表示，只參採一、二科是少子化下的招生策略，但參採科目、專業要求也更精準，建議學生衝刺階段「對準」準備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。