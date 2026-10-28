「不採國文」變趨勢 教團：有利偏科生

近年愈來愈多頂尖大學工學院、電資學院科系在大學申請入學管道中不參採國文。教團分析，減少採計科目可能是少子化下的招生策略，全國高級中等學校教育產業工會理事長史美奐則認為，此舉可能讓偏科學生更具優勢。

史美奐表示，理工科系不採計國文，可能與招生競爭有關，招生採計科目愈少，愈可能吸引更多學生選填，也會讓偏科學生更具優勢，比較不會有「某一科拖累到整體分數」的情況。像陽明交大不採計國文，可能吸引數理能力突出、但未必能考上台大的學生選填，藉此提升招生吸引力。

至於政大將資訊科學系更名為資訊工程系，史美奐認為，資科系較偏向學習軟體，資工系則著重硬體學習，且一般資工系錄取分數較高，因此更名可能增加學生選填意願。

「在少子化的時代，生源的競爭益加激烈。」全國教師工會總聯合會高中職主委巫彰玫說，減少參採科目，意味著要更著重各系發展特質，也減少不必要的關卡，這自然是招生策略的一種，陽明交大應是經過分析系所所需人才特質，以及評估不採計國文對學生後續學習的影響後所做的決定。

針對政大將資訊科學系改名，巫彰玫建議，除考量產業需求，也應檢視課程規畫是否符合更名後的系所定位；相較於更名，系所更應發展自身特色。