聽新聞
0:00 / 0:00

陽明交大資工等4系組 「對準專業」不參採國文

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
陽明交大資訊工程學系甲組、乙組，理學院科學學士學位學程乙組與屯蒙電機資訊組，明年申請入學都不參採國文科。圖為學校上課示意圖，非當事人。圖／陽明交大提供
陽明交大資訊工程學系甲組、乙組，理學院科學學士學位學程乙組與屯蒙電機資訊組，明年申請入學都不參採國文科。圖為學校上課示意圖，非當事人。圖／陽明交大提供

大學甄選會公告明年升大學繁星推薦、申請入學校系參採學測科目情形，其中陽明交大資工系甲、乙組不再參採國文，校方表示，希望招生條件，能更直接對準學系特色與專業需求；政大資訊科學系則更名為資訊工程系進行招生，政大資工系表示，希望培育更有溫度、更懂人的學生。

甄選會指出，明年共一六六○個校系參與繁星推薦招生，其中參採學測科目數以三科最多，共七九五個校系，約占總校系數四成八，其次是四九一個校系參採四科，約占總校系數三成。

申請入學則有二二四○個系參與招生，參採學測科目數乙三科最多，有七七七個校系，約占總系組數三成五，其次是六三九個校系參採二科，約占總系組數二成九。

相較於一一五學年度，陽明交大資訊工程學系甲組、乙組，理學院科學學士學位學程乙組與屯蒙電機資訊組，明年都不再參採國文科，上述四系組僅保留英文、數Ａ、自然科。

陽明交大教務長陳永昇指出，異動參採科目主要是核心專業考量，相對於國文科，上述系組更看重數學、自然與英文能力，希望招生條件，能更直接對準學系特色與理工專業需求，同時也考量減輕考生負擔、提升篩選精準度，讓篩選更聚焦在核心專業科目。

明年政大資訊科學系則更名「資訊工程系」，分為跨領域組、ＡＰＣＳ組、資安組。跨領域組參採國、英、數Ａ、社會；ＡＰＣＳ組參採英、數Ａ、自然；資安組參採國、英、數Ａ、自然。

政大資工系系主任蔡銘峰表示，其實過去課程規畫、研究方向都比照資工系，但因政大無工學院，因此未使用資訊工程，而是使用資訊科學做名稱，後來政大成立資訊學院，才決定順勢更名。而國人也確實比較喜歡「工程」兩字，但無論是資工或資科，課程並無變動，都以資工課程為核心，教導如程式設計、演算法、資料結構等。

蔡銘峰也說，更名後也著手規畫硬體相關專業課程，又因應ＡＩ發展，也規畫結合政大人文、商學院等背景，開設人工智慧、資訊安全等課程，希望培育更有溫度、更懂人的學生。

另外，依規定，若校系同時將數Ａ或數Ｂ設為檢定科目，考生僅須通過其中一科檢定標準。台大申請入學參採僅外文系異動，一一五學年招生時參採國、英、數Ａ、數Ｂ、社會，明年則移除數Ａ，從過去的數Ａ、Ｂ均可，異動為僅參採數Ｂ。

陽明交大 國文 國文科

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

116升大學申請入學 339個系僅參採學測1科

116升大學繁星、申請參採科目公告 逾700系採計3科最多

創新低！116申請入學僅23校系參採英聽 英文組、外文系也跳車

台灣高等研究學院 台大明年以「校學士」先行

相關新聞

陽明交大資工等4系組 「對準專業」不參採國文

大學甄選會公告明年升大學繁星推薦、申請入學校系參採學測科目情形，其中陽明交大資工系甲、乙組不再參採國文，校方表示，希望招生條件，能更直接對準學系特色與專業需求；政大資訊科學系則更名為資訊工程系進行招生，政大資工系表示，希望培育更有溫度、更懂人的學生。

「不採國文」變趨勢 教團：有利偏科生

近年愈來愈多頂尖大學工學院、電資學院科系在大學申請入學管道中不參採國文。教團分析，減少採計科目可能是少子化下的招生策略，全國高級中等學校教育產業工會理事長史美奐則認為，此舉可能讓偏科學生更具優勢。

「選擇比努力更重要」　339系組學測只看1科

大學甄選委員會公告明年繁星推薦、申請入學參採科目數，以申請入學為例，有三三九個系只參採學測一科，其中以二○七個系僅參採國文最多。升學輔導平台大學問表示，只參採一、二科是少子化下的招生策略，但參採科目、專業要求也更精準，建議學生衝刺階段「對準」準備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。