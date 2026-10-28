陽明交大資工等4系組 「對準專業」不參採國文

大學甄選會公告明年升大學繁星推薦、申請入學校系參採學測科目情形，其中陽明交大資工系甲、乙組不再參採國文，校方表示，希望招生條件，能更直接對準學系特色與專業需求；政大資訊科學系則更名為資訊工程系進行招生，政大資工系表示，希望培育更有溫度、更懂人的學生。

甄選會指出，明年共一六六○個校系參與繁星推薦招生，其中參採學測科目數以三科最多，共七九五個校系，約占總校系數四成八，其次是四九一個校系參採四科，約占總校系數三成。

申請入學則有二二四○個系參與招生，參採學測科目數乙三科最多，有七七七個校系，約占總系組數三成五，其次是六三九個校系參採二科，約占總系組數二成九。

相較於一一五學年度，陽明交大資訊工程學系甲組、乙組，理學院科學學士學位學程乙組與屯蒙電機資訊組，明年都不再參採國文科，上述四系組僅保留英文、數Ａ、自然科。

陽明交大教務長陳永昇指出，異動參採科目主要是核心專業考量，相對於國文科，上述系組更看重數學、自然與英文能力，希望招生條件，能更直接對準學系特色與理工專業需求，同時也考量減輕考生負擔、提升篩選精準度，讓篩選更聚焦在核心專業科目。

明年政大資訊科學系則更名「資訊工程系」，分為跨領域組、ＡＰＣＳ組、資安組。跨領域組參採國、英、數Ａ、社會；ＡＰＣＳ組參採英、數Ａ、自然；資安組參採國、英、數Ａ、自然。

政大資工系系主任蔡銘峰表示，其實過去課程規畫、研究方向都比照資工系，但因政大無工學院，因此未使用資訊工程，而是使用資訊科學做名稱，後來政大成立資訊學院，才決定順勢更名。而國人也確實比較喜歡「工程」兩字，但無論是資工或資科，課程並無變動，都以資工課程為核心，教導如程式設計、演算法、資料結構等。

蔡銘峰也說，更名後也著手規畫硬體相關專業課程，又因應ＡＩ發展，也規畫結合政大人文、商學院等背景，開設人工智慧、資訊安全等課程，希望培育更有溫度、更懂人的學生。

另外，依規定，若校系同時將數Ａ或數Ｂ設為檢定科目，考生僅須通過其中一科檢定標準。台大申請入學參採僅外文系異動，一一五學年招生時參採國、英、數Ａ、數Ｂ、社會，明年則移除數Ａ，從過去的數Ａ、Ｂ均可，異動為僅參採數Ｂ。