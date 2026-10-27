快訊

乳房超音波做一半…板橋女婦產科醫師偷吸女病患胸部 下場出爐

丈夫謀財害命？河口湖命案死者出國前曾落軌 高鐵回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

資科系正式改名資工系招生 政大：盼培養更「懂人」的學生

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
116學年度升大學招生，政大資訊科學系正式更名為資訊工程系。聯合報系資料照
116學年度升大學招生，政大資訊科學系正式更名為資訊工程系。聯合報系資料照

大學甄選委員會今天公告116學年度升大學繁星推薦、申請入學參採科目。政大資訊科學系正式更名為資訊工程系，政大表示，會結合政大既有的人文、商學院專長，在資訊工程的專業上，培養出更有溫度、更懂人的學生。

政大資訊科學系更名為「資訊工程系」投入明年招生，分為跨領域組、APCS組、資安組。跨領域組參採國、英、數A、社會；APCS組參採英、數A、自然；資安組參採國、英、數A、自然。

政大資工系系主任蔡銘峰表示，其實過去課程規劃、研究方向都比照資工系，但因政大無工學院，因此起初未使用資訊工程而是使用資科科學做名稱，後來政大成立資訊學院，才決定順勢更名。

蔡銘峰也說，過去使用資訊科學系，民間單位做教學調查、研究排名時多只看系名，因此常常無法列入評比，「但我們教的東西其實都一樣。」因此相對吃虧。

蔡銘峰談到，而國人也確實比較喜歡「工程」兩字，但無論是資工或資科，課程規劃並無變動，仍以資工課程為核心，教導如程式設計、演算法、資料結構等。

蔡銘峰也說，更名後也著手規劃硬體相關專業課程，又因應AI發展，也規劃結合政大人文、商學院等專業背景，開設人工智慧、資訊安全等課程，相較其他大學，希望培育更有溫度、更懂人的學生。

政大 科系 資工

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

116升大學申請入學 339個系僅參採學測1科

116升大學繁星、申請參採科目公告 逾700系採計3科最多

台灣高等研究學院傳首屆招生延後 教育部發聲：無延宕、將提前試辦

台灣高等研究學院 台大明年以「校學士」先行

相關新聞

資科系正式改名資工系招生 政大：盼培養更「懂人」的學生

大學甄選委員會今天公告116學年度升大學繁星推薦、申請入學參採科目。政大資訊科學系正式更名為資訊工程系，政大表示，會結合政大既有的人文、商學院專長，在資訊工程的專業上，培養出更有溫度、更懂人的學生。

116申請入學 陽明交大資工甲乙組不再採國文、政大資科系改名資工

大學甄選委員會今天公告116學年度升大學繁星推薦、申請入學參採科目。以最大升學管道申請入學為例，國內頂尖大學科系參採略有異動，陽明交大資工系甲、乙組不再參採國文；台大外文系參採數學科從數A、B均可，移除數A；政大則將資訊科學系正式更名為資訊工程系。

116升大學申請入學 339個系僅參採學測1科

大學甄選委員會今天公告116學年度升大學繁星推薦、申請入學參採科目數，以最大招生管道申請入學為例，116計339個系只參採學測1科，其中又以207個系僅參採國文最多。

116升大學繁星、申請參採科目公告 逾700系採計3科最多

大學甄選會今天公告明年116升大學，「繁星推薦」暨「申請入學」校系參採學測科目情形。最大升學管道申請入學，學系以參採3科最多，計777個系；其次為參採2科、639個系。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。