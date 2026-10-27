資科系正式改名資工系招生 政大：盼培養更「懂人」的學生

大學甄選委員會今天公告116學年度升大學繁星推薦、申請入學參採科目。政大資訊科學系正式更名為資訊工程系，政大表示，會結合政大既有的人文、商學院專長，在資訊工程的專業上，培養出更有溫度、更懂人的學生。

政大資訊科學系更名為「資訊工程系」投入明年招生，分為跨領域組、APCS組、資安組。跨領域組參採國、英、數A、社會；APCS組參採英、數A、自然；資安組參採國、英、數A、自然。

政大資工系系主任蔡銘峰表示，其實過去課程規劃、研究方向都比照資工系，但因政大無工學院，因此起初未使用資訊工程而是使用資科科學做名稱，後來政大成立資訊學院，才決定順勢更名。

蔡銘峰也說，過去使用資訊科學系，民間單位做教學調查、研究排名時多只看系名，因此常常無法列入評比，「但我們教的東西其實都一樣。」因此相對吃虧。

蔡銘峰談到，而國人也確實比較喜歡「工程」兩字，但無論是資工或資科，課程規劃並無變動，仍以資工課程為核心，教導如程式設計、演算法、資料結構等。

蔡銘峰也說，更名後也著手規劃硬體相關專業課程，又因應AI發展，也規劃結合政大人文、商學院等專業背景，開設人工智慧、資訊安全等課程，相較其他大學，希望培育更有溫度、更懂人的學生。