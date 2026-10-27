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116申請入學 陽明交大資工甲乙組不再採國文、政大資科系改名資工
大學甄選委員會今天公告116學年度升大學繁星推薦、申請入學參採科目。以最大升學管道申請入學為例，國內頂尖大學科系參採略有異動，陽明交大資工系甲、乙組不再參採國文；台大外文系參採數學科從數A、B均可，移除數A；政大則將資訊科學系正式更名為資訊工程系。
本報對比115、116年申請入學管道，數間頂尖大學參採資訊。陽明交大資訊工程學系甲組、乙組，理學院科學學士學位學程乙組與屯蒙電機資訊組，116年不再參採國文科，上述四個學系組僅保留英文、數A、自然科。
陽明交大教務長陳永昇說，異動參採科目主要是核心專業考量，相對於國文科，上述系組更看重數學、自然與英文能力，希望招生條件能更直接地對準學系特色與理工專業需求。同時也考量減輕考生負擔、提升篩選精準度，讓篩選更聚焦在核心專業科目。
政大資訊科學系116年招生則正式更名為「資訊工程系」投入招生，並比照115年同樣分為跨領域組、APCS組、資安組進行招生，參採科目不變。跨領域組參採國、英、數A、社會；APCS組參採英、數A、自然；資安組參採國、英、數A、自然。
依規定，若校系同時將數A或數B設為檢定科目，考生僅須通過其中一科檢定標準。龍頭台大116申請入學參採僅外文系異動，外文系115學年招生時參採國、英、數A、數B、社會，116移除了數A，從過去的數A、B均可，異動為僅參採數B。
清大動力機械工程系116同樣不再參採國文，僅採英、數A、自然。英語教學系移除社會，參採國、英、數B；幼兒教育學系則是移除了社會新增數B，參採國、英、數B
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