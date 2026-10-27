116升大學申請入學 339個系僅參採學測1科

大學甄選委員會今天公告116學年度升大學繁星推薦、申請入學參採科目數，以最大招生管道申請入學為例，116計339個系只參採學測1科，其中又以207個系僅參採國文最多。

由於近年受少子化影響，部分學校多調整申請入學參採科目數盼有利招生，多導致近年參採3至4科的校系減少，參採2至1科的校系則增加。

根據甄選會數據統計，明年申請入學參與招生共有2240個校系，其中參採2科共639個校系；但也有339個系只參採學測1科，其中207個系只看國文、59系只看社會，另有46系只看英文科。另有9個校系沒有參採任何學測科目，但歷來均屬音樂、美術系等，側重術科檢測。

根據甄選會資料，其中玄奘大學、開南大學申請入學所有科系僅參採1科，玄奘大學全數參採國文科，開南大學則是個系分只餐採國文、英文、社會科；華梵大學、大葉大學參採1至2科；招生實力在前段班的私校，如輔大、元智、中原、東海等校多能採計3科至4科。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，以申請入學而言，今年只參採一科的學系又變多了，採計數學Ｂ、英文的科系也較去年個別減少逾20個。

魏佳卉指出，根據少子化趨勢，116、117招生將是一個大檻，學生數減少下，學校也只能降低門檻，不採計就不會「卡標」。再者，採計國文、英文主要也是回應技高升跨考學測的趨勢，在於技高生若要跨考，除非學生來自工科有能力負擔數學，否則最能負擔的科目就是國、英，因此減少數學、保留國英也是招生策略一。

魏佳卉也說，學測倒數80多天，建議學生可以針對理想的科系先了解其參採學科，以此對準進行學科衝刺，若不採計就不要花太大的心力，「選擇比努力更重要。」

甄選委員會彙整本次參與繁星推薦招生共有1660個校系，其中參採學測科目數以3科最多，共有795個校系，約占總校系數48%，其次是參採4科491個校系，約占總校系數30%。

申請入學參與招生共有2240個校系，其中參採學測科目數以3科最多，有777個校系，約占總系組數35%，其次是參採2科共有639個校系，約占總系組數29%。