116升大學繁星、申請參採科目公告 逾700系採計3科最多

大學甄選會今天公告明年116升大學，「繁星推薦」暨「申請入學」校系參採學測科目情形。最大升學管道申請入學，學系以參採3科最多，計777個系；其次為參採2科、639個系。

大學甄選會表示，今天起於大學甄選入學委員會網站（https://www.cac.edu.tw/）公告申請入學、繁星推薦科目參採情形，供考生作為報考116學年度學測參考。

甄選會資訊指出，116參與「繁星推薦」招生共有1660個校系，其中參採學測科目數以3科最多，共有795個校系，約占總校系數48%，其次是參採4科491個校系，約占總校系數30%。「申請入學」參與招生共2240個校系，其中參採學測科目數以3科最多，有777個校系，約占總系組數35%，其次是參採2科共有639個校系，約占總系組數29%。

甄選會也說明，自111學年度起，學測數學科分別設置數學A與數學B兩考科，若校系同時將數學A或數學B設為其檢定科目，考生僅須通過其中一科檢定標準。

另外，116學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」2本招生簡章內容預計於11月3日公告；紙本簡章預計於12月1日發售。因學測開放學生選考，報名時間為10月27日至11月10日，參採科目是指校系於「繁星推薦」訂為檢定、比序的科目，於「申請入學」訂為檢定、倍率篩選、採計的科目。

本次除了公布學測科目參採情形外，也同步公布「參加術科考試校系一覽表」。甄選會提醒，116學年度實際招生校系、各校系學測科目參採情形、招生名額及甄試內容等，仍以11月3日正式公告116學年度大學「繁星推薦」、「申請入學」招生簡章為準，屆時請考生上網查詢。