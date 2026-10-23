特殊選才不看學測成績 台大22系提供65個名額

年底116學年升大學「特殊選才」陸續開跑，各大專校院已公布簡章。以國立台灣大學為例，特殊選才管道提供65個名額，另提供5個資安外加名額，參與科系包括中文、外文、數學、物理、化學、大氣科學、經濟、社會、機械工程、資工系資安組等22個系。

根據台大簡章指出，循特殊選才管道的考生須具備中華民國國籍；於國內公立或國內已立案的高中、技高畢業，或合於「入學大學同等學力認定標準」有關學士班報考規定，報名時須為高中三年級應屆畢業生；再者，學生於各學門學科領域、技術領域需具備卓越表現、優異才能，並可根據簡章檢具證明。

物理系要求報名資格，如學生高中物理學科單科成績達全部學生總排名前1%；或曾獲得國際性或全國物理類競賽金牌或銀牌或等同於金牌或銀牌獎項；或部定物理學科，單科成績達到全部學生總排名前5%，但曾積極參與大學物理相關課程並能檢具證明。

經濟系報名資格為國際或全國科展成績優異者；或曾參與美國大學理事會舉辦AP考試（個體經濟學、總體經濟學或微積分）且達5分；人文社會科學資優班、數理資優班或科學班成績優異，且高中二年級上學期及下學期部定科目「數學A」單科全部學生總排名前20%。

機械工程系則要求學生具備機械工程相關國際競賽成績或專利發明優異表現；或擁有機械工程相關實務經驗，如參與專案、開發創新產品或解決工程問題等。

清大、政大、陽明交大等也已公布特殊選才簡章。如清大資工系A組也設有曾參加國際資訊、數學奧林匹亞競賽；電機工程系可檢具International Science and Engineering Fair「參賽」，或台灣國際科學展覽會「獲獎」。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，台成清交等校特殊選才傾向找能力優異、真正特殊的學生，因此較多硬指標，私立大學指標則相對寬鬆。

再者，魏佳卉也說，特殊選才也開放特殊境遇或實驗教育學生升讀。尤其針對學習國際文憑課程（IB）或實驗教育學生，學習路徑不同於依循課綱的學生，成果也不見得能透過學測等考試檢測，因此近年各校特殊選才也多增列「非學校型態實驗教育學生」，以書審和口試作為選才方式。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

特殊選才 名額 台大 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 每日打卡送 LINE POINTS

玩遊戲再抽7-11禮券🧧 立即登入 立即前往