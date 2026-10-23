升大學學測明年1月22日登場 10月27日開放報名、注意事項一次看

116學年度學測將於明年1月22日至1月24日舉行。大考中心今天表示，將於下周二、10月27日起至11月10日開放報名，逾期不予受理。考生應於規定時間內辦理報名及繳費，未於期限內完成繳費者，視為未完成報名手續，不得參加考試。

大考中心表示，學測報名分為集體報名與個別報名，高三在學學生一律經由就讀學校辦理集體報名；高中已畢業學生或非應屆畢業生，可委託經政府立案且已獲得大考中心發給集體報名單位代碼的補習班報名，或可自行個別報名。

大考中心特別提醒，考生務必確認資料正確。集體報名的考生，務必依照所屬集體報名單位所訂定的作業時程，提供應繳資料；不得因個人疏失、延遲而要求補辦報名或相關手續。報名日期截止前，考生務必親自校核由集報單位從報名系統列印的「報名資料確認表」，並留意注意事項，於確認無誤後簽名，繳回集報單位備查。

個別報名考生，可至學科能力測驗「試務專區」，點選進入「考生專區」，註冊後依網頁指示登錄報名資料。完成後列印「個別報名繳費表」，於繳費期限內完成繳費，並妥善保存繳費收據或交易明細。

大考中心也說明，繳費方式包括臨櫃繳費或轉帳匯款，10月27日起至11月10日下午3點半截止；ATM或網路ATM繳費，則為10月27日至11月10日夜間12時截止；便利商店繳費則僅限個別報名考生使用，截止日期提早三天，為10月27日至11月7日夜間12時止。

大考中心也表示，身心障礙及重大傷病考生應考服務項目，分為「一般項目」、「輔具項目」及「特殊項目」 ，一律使用網路申請，受理期間為10月27日上午9時起，至11月10日下午5時止，可大考中心網站學科能力測驗「試務專區」 ，於報名系統點選「特殊應考服務需求欄」後，依申請項目完成填寫。

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