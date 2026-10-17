北一女、建中與台中一中近日在科學班會議上提案，盼教育部設立「高中逕升大學專法」，期望將現有科學班高二升高三的「聯合資格考試」，提升為高階的學力認證考，以此作為逕升大學的依據。台大校長陳文章今天則表示，「可能有公正性問題。」

全台共計10所高中設有科學班。制度原設計「2+1模式」，高一、高二階段，修畢高中核心課程並通過資格考，高三即參與大學專題合作，原期望資格考能成為評斷學生逕升大學依據，17、18歲正式銜接大學，但受限於法規，高中生仍無法直接取得大學學籍。

近日數間科學班則倡議，希望教育部設立高中逕升大學專法，以解放上述問題，科學班學生亦不用於高三時同時準備大學專題與學測等大型升學考試。

台大今天舉行115學年第一學期第一次校務會議，台大校長陳文章表示，「這可能有公正性問題，不是只有那10間高中的學生就一定排在前面。」建議還是要以所有學生都能參與的大型考試升學，也避免該專法被視為為特定高中量身定做的法案。

陳文章說，若真有該專法，並非所有的高中生都能參與，如果只是少數幾間學校適用的專法，其他學校也可能有意見。

陳文章也指出，若學生希望高三階段不要蠟燭兩頭燒，不想學測、大學專題一同準備，其實學生可以參考現行的特殊選才機制，學生若物理、化學、數學等領域特別出色，曾經參加國際型競賽，或高中階段就曾參與過相關國際發表會、發表過相關研究成果，國際級的獎項有目共睹，認定上比較沒問題，在特殊選才管道也會更適宜。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

北一女 台大 建中 科學 校長 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 每日打卡送 LINE POINTS

玩遊戲再抽7-11禮券🧧 立即登入 立即前往

相關新聞 北一女、建中等校提科學班逕升大學專法 台大校長：可能有公正性問題 北一女、建中與台中一中近日在科學班會議上提案，盼教育部設立「高中逕升大學專法」，期望將現有科學班高二升高三的「聯合資格考試」，提升為高階的學力認證考，以此作為逕升大學的依據。台大校長陳文章今天則表示，「可能有公正性問題。」 2026-10-17 09:41 家長愈懂教育老師愈輕鬆？幼兒園創新解方破解親師衝突 親師衝突屢屢搬上檯面。家長的疑問誰來接？老師如何兼顧教學與溝通？從家長學院、專職成長規畫師到開放入班，幼兒園嘗試讓家長看懂孩子，也理解教育現場。看看台灣園所的創新解方，讓親師成為教養夥伴。 2026-10-17 07:30 她靠「費曼學習法」 國考雙料金榜 姜旻杏當了三年專職考生，今年如願考上高考與普考人事行政雙料金榜。對於還在國考之路奮鬥的考生，她的建議實在卻關鍵：「好好吃飯、好好休息、好好睡覺、好好運動。」她表示，國考是長期抗戰，唯有具備健康的身心狀態，才能在考場上全力發揮。 2026-10-17 00:00 紐時賞析／烏克蘭在頓巴斯收復失土 挫俄攻勢 Russian President Vladimir Putin has repeatedly said that the fall of the Donbas region in eastern Ukraine is inevitable and will happen faster than Ukraine thinks. 2026-10-17 00:00 紐時賞析／治安議題攪動洛杉磯市長選戰 Public safety has emerged as an abrupt flashpoint in Los Angeles’ fierce mayoral contest. Last Tuesday, Nithya Raman, the challenger, vowed to replace the police chief if elected. Two days later, Mayor Karen Bass stood next to the chief as they applauded a sweeping crackdown on drug dealing on Skid Row. 2026-10-17 00:00 狀況頻傳…教育部青年海外圓夢計畫 行程與簡章不符 賴政府豪擲百億，由教育部青年署辦理青年百億海外圓夢基金計畫。但學生團體表示，青年百億海外翱翔組源頭為青年署，該案實際由學校設計，最後再外包旅行社等第三方執行，進而發生實際行程與簡章不符的狀況，卻要參與學生自行承擔，要求教育部改善。 2026-10-17 00:00