北一女、建中等校提科學班逕升大學專法 台大校長：可能有公正性問題

、 北一女 與台中一中近日在 建中 班會議上提案，盼教育部設立「高中逕升大學專法」，期望將現有科學班高二升高三的「聯合資格考試」，提升為高階的學力認證考，以此作為逕升大學的依據。 科學 台大 陳文章今天則表示，「可能有公正性問題。」 校長
全台共計10所高中設有科學班。制度原設計「2+1模式」，高一、高二階段，修畢高中核心課程並通過資格考，高三即參與大學專題合作，原期望資格考能成為評斷學生逕升大學依據，17、18歲正式銜接大學，但受限於法規，高中生仍無法直接取得大學學籍。
近日數間科學班則倡議，希望教育部設立高中逕升大學專法，以解放上述問題，科學班學生亦不用於高三時同時準備大學專題與學測等大型升學考試。
台大今天舉行115學年第一學期第一次校務會議，台大校長陳文章表示，「這可能有公正性問題，不是只有那10間高中的學生就一定排在前面。」建議還是要以所有學生都能參與的大型考試升學，也避免該專法被視為為特定高中量身定做的法案。
陳文章說，若真有該專法，並非所有的高中生都能參與，如果只是少數幾間學校適用的專法，其他學校也可能有意見。
陳文章也指出，若學生希望高三階段不要蠟燭兩頭燒，不想學測、大學專題一同準備，其實學生可以參考現行的特殊選才機制，學生若物理、化學、數學等領域特別出色，曾經參加國際型競賽，或高中階段就曾參與過相關國際發表會、發表過相關研究成果，國際級的獎項有目共睹，認定上比較沒問題，在特殊選才管道也會更適宜。
北一女、建中與台中一中近日在科學班會議上提案，盼教育部設立「高中逕升大學專法」，期望將現有科學班高二升高三的「聯合資格考試」，提升為高階的學力認證考，以此作為逕升大學的依據。台大校長陳文章今天則表示，「可能有公正性問題。」
2026-10-17 09:41
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