大學申請入學英聽參採校系漸少 教團：科系憂心不被學生選擇

清大外文系與中山大、北醫大相關科系「英文組」今年申請入學管道不再參採英聽。教育團體認為，部分科系近年不再參採英聽，在於相對於強勢科系，若設定太多門檻，少子化下更容易「不被選擇」；再者，申請入學開放檢具各種多元表現，考生也能檢附多益、雅思等成績，其鑑別度可能比只分三種等第的英聽來得更高。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉談到，少子化下學生母數下降，如果參採英聽的科系不是強勢科系，多設一道參採門檻，就更容易不被學生選擇，除非該系是醫牙、電機等絕對強勢的科系。再者，學系也很難說服自己，為何還要多參採英聽。

但魏佳卉也說，又申請入學備審資料可檢具如多益、雅思等成績，其鑑別度可能比只分三種等第的英聽來得更細緻。且英文好的學生通常具備中、高社經背景，有能力檢具多益等國際測驗成績，同樣能作為學系鑑別學生能力的依據，也讓英聽考試愈來愈聊勝於無。

魏佳卉也觀察，但近年報考英聽的學生仍維持一定的基本盤，在於對學生的而言，較像學測前的「暖身」、用以模擬大考氛圍，因此即便參採科系一年比一年少，應屆考生還是傾向報考。

全教產理事長林蕙蓉則指出，教育部說要推雙語教學、國際教育，但參採英聽的校系一直在減少不免「有點奇怪」，雖不希望考試引導教學，但參採學系少，學生可能便認為不重要進而不去加強，因此還是希望學系能適度參採英聽。

林蕙蓉也談到，雖然近年英聽考試逐漸式微，但若真的走入歷史，英語能力參採將更傾向國際考試、報名費也更高昂，且家長要願意多花錢，額外支出提升，也可能擴大城鄉差距。

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