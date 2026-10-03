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「他40歲我19歲」陽明交大教授去年到職今爆性平爭議 校方回應了
美國康乃爾大學「I am Jane Doe」事件鬧得沸沸揚揚，今有民眾於社群平台Threads發文，指控國立陽明交通大學一名講師疑似涉及性平事件。陽明交大今天回應，醫學系與性平會昨得知相關消息，現已進行校安通報，並暫停該師職務，後續要再進行了解。
美國常春藤名校康乃爾大學近期爆發重大校園性侵醜聞，一名曾就讀該校的女學生指控，2024年曾遭兄弟會7名成員下藥並集體性侵，並控校方輕縱加害者。
美國刑事案件常以「Jane Doe」作為保護女性受害者的匿名代稱，為保護康乃爾事件當事人隱私、對抗肉搜，社群平台愈來愈多民眾自動發起「I am Jane Doe」（我是無名氏）運動，聲援、保護受害者。
今有民眾於社群平台Threads，寫下「I am Jane Doe from Cornell」、「I'm also Jane Doe from NYCU, Taiwan」並提到一名陽明交大講師，「他40歲，我19歲」。
陽明交大則表示，該名教師去年才到職，醫學系與性平會昨才得知相關消息，現已進行校安通報，並暫停該師職務，後續還要再了解。
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