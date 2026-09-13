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「國泰卓越獎助計畫」徵件 總獎金近千萬 力挺青年善用解方改變社會

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰慈善基金會、國泰世華銀行基金會與國泰建設文教基金會共同舉辦2026年「國泰卓越獎助計畫」，即日起開放申請至9月30日，本次計畫預計將頒發總計近千萬元的獎助學金。圖／國泰慈善基金會提供
國泰慈善基金會、國泰世華銀行基金會與國泰建設文教基金會共同舉辦2026年「國泰卓越獎助計畫」，即日起開放申請至9月30日，本次計畫預計將頒發總計近千萬元的獎助學金。圖／國泰慈善基金會提供

為落實「青年培力」的永續承諾，國泰慈善基金會、國泰世華銀行基金會與國泰建設文教基金會共同舉辦2026年「國泰卓越獎助計畫」，即日起開放申請至9月30日，本次計畫預計將頒發總計近千萬元的獎助學金，希望能鼓勵全台熱血青年發揮所長投入ESG公益行動，並支持弱勢學子無畏逆境、認真向學。累計至2025年，本計畫已獎助近1.9萬名優秀青年、獎學金額逾2.3億元，成為年輕學子翻轉未來、共創更好的強力後盾。

「國泰卓越獎助計畫」採二大類別甄選，獎助對象均為一般學生、不限國泰客戶身分。「特色獎助類」預計錄取20組團隊，每案最高獎助20萬元，鼓勵高中職、大專院校之學生個人或團體，針對「環境永續行動」、「教育與社區發展」、「新興關懷議題(如詐騙防制、高齡關懷)」三大領域，提出具利他精神、有助社會正向改變的 ESG 公益提案或特色研究。

「卓越學子類」預計錄取100名，每名獎助5萬元，扶助家境清寒、在校學習優異的高中職學子，透過教育培力減輕弱勢學子發展限制，助其專心向學並獲得平等求學機會，未來盼能有機會翻轉家庭與人生。

國泰公益集團自1980年起，透過獎助學金等多元培力機制，支持學子克服求學困難，並鼓勵年輕世代跨出舒適圈，為當下重大社會及環境議題提出特有的「青春解方」。例如：2025年獎助陽明交大「友膳食嚥家」團隊，融合在地食材為高齡吞嚥障礙長者設計兼具尊嚴與美味的質地飲食；嘉義東吳高職「剪愛行動隊」走入社區，無償為長輩及弱勢族群義剪；由原住民青年組成的「請問芳名」人聲樂團，也在國泰陪伴下走向國際，於今(2026)年7月勇奪奧地利國際大賽亞軍，成功向世界展現台灣青年軟實力。

2026年「國泰卓越獎助計畫」一律採網路線上報名，歡迎符合資格的年輕學子把握機會，於9月30日17:00前完成申請，為自己的夢想累積前進動力。詳細申請辦法請至報名專站(https://cathaylife.tw/0mdpJYz)查詢。

國泰 獎金 青年

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