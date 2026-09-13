高中沒畢業也能考大學 部分學生「躺平」

少子化下，高三生人數逐年遞減，但未畢業人數卻較十年前大增數千人。教育部近日召開多元入學工作圈檢討會，有高中端反映，指高中生即使未修畢所有必修學分、未取得畢業證書，仍可以「同等學力」考大學，導致部分學生高中時就「躺平」（意指消極學習），一路「躺著進大學」，呼籲教育部檢討相關制度。

由於這攸關修正同等學力認定標準，近日的會議屬於諮詢性質，教育部在會上僅表示，會研究亞洲各國樣態，未來再接續討論。

每年升大學考招落幕後，教育部均舉行工作圈檢討會議，有高中端今年於會中提出，認為應檢討現在持同等學力升讀大學的問題。

一名知情人士向本報表示，入學大學同等學力認定標準已被修得太寬鬆，如今在高中端成為一大漏洞。高中生不用取得所有必修學分，導致中後段學生不用認真讀書也能取得同等學力，沒有畢業證書也能上大學。換句話說，高中是否畢業，對學生而言已經沒有意義。

他形容，現在的學生太幸福、大環境非常友善，但也導致學生很容易就「躺平」。同等學力認定問題必須重新檢討。

中正大學副校長詹盛如表示，早年很多人因家境等問題高中失學，且當年要進大學幾乎只有一兩種管道，因此才修法放寬，即便高中未實際畢業也保護其考大學的權益。

但如今時空環境不同，詹盛如建議，學力問題應回歸高中內控，或教育部現在已設有同等學力認定考試，可思考是否將考試普及化，如學生雖未拿到高中畢業證書，但要求必須通過同等學力考試，代表具備高中基本能力才能以此進考大學。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則說，教育部只要讓高中畢業生不准用入學大學同等學力認定標準第二條部分情境即可緩解事態。