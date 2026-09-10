社會意見分歧難對話　蔡英文台大開講勉學生：尋找共通性

前總統蔡英文今與大學同學、富邦集團董事長蔡明忠，一同出席台大椰林講座，以「同一座島嶼，不同的視角：看見台灣的改變」為題分享見解，並與台大學生互動。面對社會立場、意見分歧難以展開有效對話，蔡英文也勉勵學生，在分歧的意見中尋找共通性，再以此開展對話。

台大法研所的學生提問，年輕世代面對不同立場與同溫層的人很難開啟對話，有什麼方法或策略可以開始溝通？蔡英文則舉例，法律人的訓練有兩個角度，包括尋找共同性（commonality）與尋找差異（differences），台灣社會讓每個人有充足空間表達意見，但在表達意見時也有義務尋找共同性，「生長在台灣，我們的共同性是什麼。」以此去討論面臨的挑戰。

蔡英文指出，很多時候議題均非常政治化，不同政治立場所使用的政治語言也不一，但如同法律系的訓練講求找出最「中性」的字，在衝突中必須尋找共通性、尋求那個大家可以共接受的語言，「找出共通性非常的重要。」

「我非常懷念蔡英文當總統的年代。」蔡明忠談到，在於蔡英文真正在尋求共通性，「我最心痛台灣的社會。」被撕裂才是台灣的災難，且人絕大多數都是被自己打敗，而非被別人打敗。

也有法律系學生提問，領導者常被指責「換了位置換了腦袋」，如何在面對改變時保持彈性與持續學習？蔡英文則說，現在知識發展快速，每天待在家裡，不如出門跟朋友一起討論。也以此勉勵學生廣交友，彼此討論、進步，多找人一同交換意見。

也有學生詢問，面對中共軍機頻繁繞台，民眾該如何思考。蔡英文則說，「千萬不要對國防投資小氣。」做台灣人要時時緊覺、培養韌性，當面臨中共軍機頻繁繞台時，民眾可以一同思考判斷其風險，以及怎麼面對，政府也有義務告知民眾應抱持何種態度。

也有法律系學生詢問，如何讓法律系學生維持專業，又兼具AI時代下的不可取代性？蔡英文則說，「律師」曾被點名是AI時代下將消失的職業，「但我相信我們不會被取代。」在於科技不能取代人性，科技可以讓人更輕鬆、研究更精進，但世界上不是只有科技，同時也存在人性，人類確實應該面對AI，但更重要的是學習駕馭AI。

蔡明忠則表示，AI讓人快速學習、很快擁有知識，但也提醒學生，偶爾要放慢腳步。年輕人要先認識自己，了解自己的短處與長處，即使科技不斷變化也都能生存，否則只會看著別人都可以，自己卻做不到，徒增慌張。

蔡明忠也說，對AI感到焦慮沒關係，但不要從焦慮變成慌張、進退失據。企業也是如此，認識自己才會發揮長處、修正短處，就能面對AI時代。