與蔡英文台大開講憶防疫險慘賠 蔡明忠笑稱「政府欠我們獎章」

前總統蔡英文今與大學同學、富邦集團董事長蔡明忠，一同出席台大椰林講座，以「同一座島嶼，不同的視角：看見台灣的改變」為題分享見解，並與台大學生互動。蔡明忠談到疫情期間防疫險賠償900億，他直言，當時是配合政府政策，但富邦產險若無富邦金控「早就死掉了」，事過境遷，他也調侃：「我覺得政府欠我們一個獎章。」

蔡英文開場時表示，當年和蔡明忠從同一間教室出發，但兩人走上不同的路，蔡明忠從企業、金融角度看台灣經濟的演變；自己則從學術、談判政府治理到擔任總統，看著台灣走向民主化與全球化。

蔡英文也談到，當年就讀台大時台灣還在戒嚴，難以想像50年後的台灣總統能由人民直選，且女性可以當總統。50年後，台灣更成為世界經濟的關鍵角色，改變不是突然發生，而是一代代人在不同位置上把事做好。這幾年，台灣已被世界看見，但還要更用心地看見彼此，經濟成長數字對不同產業與世代感受不同，有人看見AI下的機會，但也有許多人正面對房租、生活成本的壓力。

對此，蔡英文提到，一個成熟的國家要把發展成果轉化為更多人的機會，國家的進步應讓人有更多選擇，如減少家庭背景的限制，並給予更多公共制度支持。

座談問答交流階段，由台大先行彙整學生提問，並由台大校長陳文章主持，蔡明忠、蔡英文回應。有學生提問，台灣這幾年最關鍵的改變為何，如何影響不同世代的產業與生活？

蔡英文說，ＡＩ與晶片產業確實帶著台灣往前走，但經濟進步下帶來的產業落差、傳統產業面臨轉型，新舊問題都要政府加速協助。台灣憑藉晶片供給，讓晶片製造量成為世界經濟向前的速度，但另外，中國大陸也正扮演更積極的角色，並對台灣產生外部威脅。

蔡英文談到，上述問題還在持續，執政者的責任是讓領先者持續領先，同時協助轉型中的產業與民眾，讓大家享受進步的果實。

蔡明忠表示，政府也最怕發展的紅利是否真的落實全民共享、產業是否不平衡，但常勸政府不要太擔心，政府不必把企業當小孩，中間一定有淘汰，但不接受保護的企業之後才能長存。企業要求的只是公平競爭，只要環境公平，台灣企業的韌性是全世界數一數二。

陳文章則接續提到，蔡英文任內面臨新冠肺炎與劇烈的地緣政治變化；富邦集團則在疫情期間防疫險據傳損失數百億。再者，川普上任後政策轉變、不變性高，企業與政府如何做好風險管理與決策。

「我本來不想回想這段。」蔡明忠談到，疫情時富邦光防疫險就賠了900億，如果富邦產險當時沒有富邦金控，「早都跟魚一樣死掉了。」在於當時配合防疫政策調整，賠案增加數百倍，他調侃：「我覺得政府欠我們一個獎章。」

蔡明忠說，與蔡英文是同學，蔡曾覺得「為什麼都不來找我、不願意打個電話」，但問題在於企業都希望被公平對待，雖然政策改變對自己與企業有幫助，但想了很多次，還是沒有行動。

蔡明忠也回憶，當年參與台灣高鐵聯盟談判時被外界諷為「金光黨」是畢生恥辱，對自己而言，最大不可控的風險就是政治風險，而碰到風險時如何做決策，其實只能逆來順受，也想到當年父親安慰的話「當作做功德」，疫情期間防疫險預估賠款以一百億增長，想想就當作做功德、做好事。

談到決策風險，蔡英文則說，決策者精打細算，但其實很難評估風險，或知道風險但無法排除，這時就要勇敢做決定，而決策對錯會影響政治聲望，因此總統聲望也是「有賺有賠」。政治其實不難，就是承擔政治風險、承擔計畫成敗風險。