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要不要爆料蔡英文上課時的趣事 蔡明忠：她不要爆料我就好了

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
前總統蔡英文上午在台大與大學同學、富邦集團董事長蔡明忠（中）出席台大椰林講座系列「同一座島嶼，不同的視角：看見台灣的改變」，針對這次是否要爆料蔡英文同學上課時的趣事，蔡明忠表示她（蔡英文）不要爆料我的事就好了。記者曾學仁／攝影
前總統蔡英文上午在台大與大學同學、富邦集團董事長蔡明忠（中）出席台大椰林講座系列「同一座島嶼，不同的視角：看見台灣的改變」，針對這次是否要爆料蔡英文同學上課時的趣事，蔡明忠表示她（蔡英文）不要爆料我的事就好了。記者曾學仁／攝影

前總統蔡英文上午在台大校長陳文章陪同下在台大與大學同學、富邦集團董事長蔡明忠出席台大椰林講座系列「同一座島嶼，不同的視角：看見台灣的改變」。

台灣大學全校性專題講座「台大椰林講座系列」邀請國內外具有卓越成就或國際影響力之學界或企業界人士進行演講與學術交流，以拓展師生同仁宏觀的國際視野，今天以「同一座島嶼，不同的視角：看見台灣的改變」為主題，邀請前總統蔡英文與富邦集團董事長蔡明忠蒞校演講。

蔡英文與蔡明忠為台大法律系同班同學，先前兩人共同出席台大「國際政經學院」揭牌典禮時，蔡英文就曾分享大學時跟蔡明忠的互動，說自己比較配合老師，都會坐在那裡，但老師常常去叫我把蔡明忠找回來的求學趣事。針對這次是否要爆料蔡英文同學上課時的趣事，蔡明忠表示她（蔡英文）不要爆料我的事就好了。

前總統蔡英文（中）上午在台大與大學同學、富邦集團董事長蔡明忠出席台大椰林講座系列「同一座島嶼，不同的視角：看見台灣的改變」。記者曾學仁／攝影
前總統蔡英文（中）上午在台大與大學同學、富邦集團董事長蔡明忠出席台大椰林講座系列「同一座島嶼，不同的視角：看見台灣的改變」。記者曾學仁／攝影

蔡英文 蔡明忠 講座

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