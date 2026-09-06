電機科系夯…陽明交大3組全進二類前5 校方揭關鍵

115學年度大學分發入學結果日前出爐，二類組熱門科系排名反映產業就業趨勢快速變化，今年「就業導向」更加鮮明，陽明交通大學電機工程學系甲、乙、丙3組更首度全數擠進前5名，成為今年二類組最大亮點。陽明交大主秘蔡金吾分析，學校擁有廣大的校友網絡，許多大型企業領導人都是校友，加上長期累積的產學合作資源，讓學生在求學期間就能接觸產業現場、掌握企業實際需求。校方也將持續深化產學合作。

補教業者得勝者統計顯示，114學年度二類組熱門科系榜單中，台大電機、陽明交大電機甲、清大電機甲、台大資工及清大電機乙位居前5。到了115學年度，榜單明顯洗牌，前三名仍由台大電機、陽明交大電機甲及清大電機甲拿下，但陽明交大電機乙、丙組排名大幅攀升，分居第4、5名，讓陽明交大電機3組首度同時擠進前5名。

蔡金吾表示，學校擁有強大的校友網絡，許多台灣大型企業的領導人都是校友，包括緯創、台積電及鴻海等，這也是學生選擇學校時的重要考量之一。由於陽明交大與新竹科學園區產業有密切合作，長期累積許多產學合作計畫，學生能在求學期間接觸產業現場，了解實際產業需求。

蔡金吾指出，許多企業也會投入資源協助學校培育人才，透過產學合作讓學生提早與產業接軌，未來也有機會進入相關企業工作。他說，陽明交大合校後，除了持續深耕電子、電機領域，也進一步擴大生醫領域的發展。部分校友或學校輔導的生醫公司，在校方協助與引介下，也能獲得相關資源支持，對學校整體發展帶來正向效益。

蔡金吾說，合校後也期待創造更多工作機會，學生與家長的眼睛是雪亮的，校方未來仍會持續強化產學合作這項優勢。