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影／大學宿舍品質良莠不齊 民團促教育部檢討政策落差

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
青年思潮與OURS等民團上午在立法院舉行「爛宿舍、好宿舍，兩個世界！大學生要求教育部精進新宿舍計劃」記者會，直指宿舍是居住正義一環，若量質不足將迫使學生流向租屋黑市。記者林伯東／攝影
青年思潮與OURS等民團上午在立法院舉行「爛宿舍、好宿舍，兩個世界！大學生要求教育部精進新宿舍計劃」記者會，直指宿舍是居住正義一環，若量質不足將迫使學生流向租屋黑市。記者林伯東／攝影

開學季新生陸續開箱宿舍，從政大被戲稱「純獄風」的自強宿舍，到獲教育部補助翻新的豪華宿舍，品質落差引發熱議。青年思潮與OURS等民團上午在立法院舉行「爛宿舍、好宿舍，兩個世界！大學生要求教育部精進新宿舍計劃」記者會，直指宿舍是居住正義一環，若量質不足將迫使學生流向租屋黑市。

民團提出四大檢討訴求，經費比照社宅降低學校自籌比例、改善真實中籤率、盤檢老舊宿舍品質，並提前規劃施工期的床位衝擊，呼籲教育部正視沉痾、立即改善。

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