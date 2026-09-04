影／大學宿舍品質良莠不齊 民團促教育部檢討政策落差

小時候學鋼琴的夢想雖未實現，長大後卻把熱情轉化為支持音樂與藝術。前台積電財務長兼發言人、台積電文教基金會董事有台積電「前大掌櫃」之稱的何麗梅今年退休。她表示，退休後仍有許多夢想，現在最想投入教育、幫助年輕人。她鼓勵青年把握機會多方探索，不要害怕嘗試，更回憶即使自己大一時因活動太多，會計曾考58分被當，她也從不後悔當時的各種探索，因為每一次嘗試都可能成為人生重要的養分。

2026-09-04 13:54