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大學繁星推薦28校系採計英聽 逾半設定B級

中央社／ 台北2日電

116學年繁星推薦、申請入學管道公告採計高中英聽的校系，繁星推薦有28校系採計英聽，檢定等級以設定B級（16校系）最多；申請入學有23校系採計英聽，以設定B級（14校系）最多。

大學甄選入學委員會近日公告116學年繁星推薦管道和申請入學管道檢定科目採計「大學入學考試中心高中英語聽力測驗成績」的校系，供考生參考，最終採計情形將於今年11月3日再次公告，並明訂於116學年大學繁星推薦和申請入學簡章。

根據甄選會網站資料顯示，116學年繁星推薦管道有28校系檢定科目採計高中英語聽力測驗成績，檢定等級設定A級（幾乎完全聽懂）有10校系，設定B級（大致聽懂）有16校系，設定C級（約略聽懂）有2校系。

116學年申請入學管道則有23校系檢定科目採計高中英語聽力測驗成績，檢定等級設定A級（幾乎完全聽懂）有8校系，設定B級（大致聽懂）有14校系，設定C級（約略聽懂）有1校系。

另外，甄選會網站也公告116學年申請入學管道辦理第1階段檢定、篩選納入大學程式設計先修檢測（APCS）的校系，APCS組有49校系納入APCS檢測，總計提供183個名額；資安組則有13校系納入APCS檢測，總計提供45個名額。

大學 繁星 英聽

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