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南市唯一！ 南光高中馮品壹大學分科錄取台大醫學系

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南光高中馮品壹（中）日前參加大學分科測驗分發入學，是南市唯一錄取台大醫學系（自費）應屆畢業生，校方今下午頒發7萬元獎學金鼓勵，校長張添唐（右一）、新營區長鄭新福（左一）贈送禮品、貼紅榜祝賀。記者謝進盛／翻攝
南光高中馮品壹（中）日前參加大學分科測驗分發入學，是南市唯一錄取台大醫學系（自費）應屆畢業生，校方今下午頒發7萬元獎學金鼓勵，校長張添唐（右一）、新營區長鄭新福（左一）贈送禮品、貼紅榜祝賀。記者謝進盛／翻攝

南光高中馮品壹日前參加大學分科測驗分發入學，是南市唯一錄取台大醫學系應屆畢業生，馮為求上榜堅持拚到最後一哩路，校方今下午頒發7萬元獎學金鼓勵。

校方今下午舉行隆重頒獎儀式，馮品壹分享準備分科測驗過程中心境上轉變，他指出，從「尋找」——找到適合自己的方向；到「懷疑」——明白遇到不確定時，不代表自己不行；再到「相信」——相信努力的累積，也相信自己的能力，鼓勵學弟妹在面對未來挑戰時，找到屬於自己步調，勇敢前行。

校方今也頒發總額7萬元獎學金。其中，學校提供4萬元、家長會提供2萬元，另由畢業生家長聯誼會提供1萬元。新營區長鄭添福、立委賴惠員、市議員李宗翰等人出席表達祝賀。

南光高中表示，分科測驗在大學各項測驗中最晚登場，更考驗著考生意志力，馮品壹堅持拚到最後一刻，能在分科測驗錄取台大醫學系，是努力與堅持累積成果，過程真的不容易。

南光高中學生參加大學分科測驗分發入學成績斐然。記者謝進盛／翻攝
南光高中學生參加大學分科測驗分發入學成績斐然。記者謝進盛／翻攝

南光 台大 醫學系

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