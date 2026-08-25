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中醫師感恩神農大帝庇佑發願建廟 連年20多人拜後考上醫學系傳為美談

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
3名醫學系錄取生與家長今天來還願。中醫師陳俊銘帶領祭拜、感謝神農大帝與眾神庇佑。記者周宗禎／攝影
3名醫學系錄取生與家長今天來還願。中醫師陳俊銘帶領祭拜、感謝神農大帝與眾神庇佑。記者周宗禎／攝影

台南資深中醫師陳俊銘感恩「神農大帝」長年庇佑，在永康創建開天聖明宮不僅成為地方信仰重鎮，更是許多莘莘學子求學、升學路上精神依靠，尤其庇佑金榜題名、名聲不脛而走，近兩年每年20多位考上醫學系所，歷年總數近百人地方傳為美談。

今天有3名醫學系錄取生與家長到廟祭拜還願感謝神農大帝。其中鍾明宇上台北醫大、薛翔真成大，黃煦元高醫大。

三人共同特點，就是考前這一年每天專心讀書超過12小時，但一定維持作息正常，每周抽出一定時間打球或跑步舒壓。

三人受訪都非常感謝神農大帝庇佑，因為自己的表現都比預期的好很多，考前幾次祭拜後心情都變得非常穩定。

尤其黃煦元媽媽是國小老師，去年四月開始留職停薪、天天到開天聖明宮拜拜誦經，她說，很感謝廟婆蕭阿嬤指導祭儀與誦經，會介紹子女想考醫學相關系所的朋友來祭拜。

開天聖明宮10年來考取醫學、牙醫、中醫或後中醫系所共有78人留下姓名還願，另有許多低調不願透漏姓名；今年有21學子如願進醫學、中醫及牙醫等相關領域。

陳俊銘說，回首要從中國醫大中醫學系大二那年說起。當時因虔敬信仰故鄉官田慈聖宮神農大帝，認同對中醫藥文化與濟世救人理念，與十餘志同道合的同學自祖廟官田慈聖宮分靈神農大帝創立「開天聖明會」。

他說，一群年輕中醫系學生因共同信念走在一起，希望以神農大帝慈悲濟世、護佑眾生精神，結合中醫文化與青年學子力量，讓信仰能夠延續傳承。

陳俊銘沒想到當年大家還是求學的年輕學子，從校園開始的共同信念經過歲月淬鍊，最後竟一步一步走向建廟夢想。

從最初同學共創開天聖明會，到凝聚更多志同道合信眾與善心人士，多年努力堅持終於創建永康開天聖明宮。見證了延續數十年的信念初心與使命。

會有這麼多來參拜的學子考試順利，陳俊銘認為與神農大帝在醫學、教育間有深厚的精神連結有關。神農氏嘗百草、辨識藥性，開啟中華民族醫藥文化源流；而當年他讀中醫系學習中醫、正是效法神農大帝濟世精神。

他說，教育從一開始便深植開天聖明會與開天聖明宮信念之中。10年來每年參加醫學系或牙醫、中醫及學士後中醫系考試學子，都有許多令人感動、甚至充滿傳奇色彩的故事。在漫長而艱辛的備考過程中，神農大帝一路陪伴考生，也成為考生與家長們重要的心靈寄託。神農大帝不只是信仰，更是大家在追夢道路上始終陪伴的力量。

3名醫學系錄取生與家長今天來還願。中醫師陳俊銘帶領祭拜、感謝神農大帝與眾神庇佑。記者周宗禎／攝影
3名醫學系錄取生與家長今天來還願。中醫師陳俊銘帶領祭拜、感謝神農大帝與眾神庇佑。記者周宗禎／攝影

3名醫學系錄取生與家長今天來還願。中醫師陳俊銘帶領祭拜、感謝神農大帝與眾神庇佑。記者周宗禎／攝影
3名醫學系錄取生與家長今天來還願。中醫師陳俊銘帶領祭拜、感謝神農大帝與眾神庇佑。記者周宗禎／攝影

3名醫學系錄取生與家長今天來還願。中醫師陳俊銘帶領祭拜、感謝神農大帝與眾神庇佑。記者周宗禎／攝影
3名醫學系錄取生與家長今天來還願。中醫師陳俊銘帶領祭拜、感謝神農大帝與眾神庇佑。記者周宗禎／攝影

神農大帝 醫學系 中醫

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