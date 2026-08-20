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少子化衝擊…亞洲大學仍維持滿招！校長蔡進發：招生規模躍居全台第8

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
少子化浪潮衝擊下，亞洲大學今年所有招生管道仍共招收2338名學生，全數滿招。圖／亞洲大學提供
少子化浪潮衝擊下，亞洲大學今年所有招生管道仍共招收2338名學生，全數滿招。圖／亞洲大學提供

少子化浪潮衝擊下，亞洲大學今年所有招生管道仍共招收2338名學生，全數滿招，招生規模躍居全國第8、私立大學第6。校長蔡進發表示，前三志願人數及頂標考生持續增加，尤其醫健等特色科系呈現「正取生報到率高、遞補率低」現象，這代表學生與家長認同學校的發展方向與未來機會。

他說亞大不僅連續兩年分發入學零缺額，前3志願選填人數創新高，各科系也都吸引頂標考生。其中半導體學程、資電與醫健學院多數科系正取生報到率極高，呈現「低遞補率、高黏著度」特色，招生表現與傳統醫學大學並駕齊驅，顯示亞大從「招得滿」邁向「選得前、留得住」。

蔡進發說，大學考試入學分發委員會公布分發入學結果，亞大核定招生名額405名，加計外加名額共分發408名，分發率達100.74%。今年招生名額並較去年增加6名，在全國登記人數下滑的環境中，維持「零缺額、破百分發率」。

他說，亞大將持續深化「AI、半導體、量子運算×智慧醫療、大健康」發展主軸，讓每位學生都能具備專業知識、AI能力、實作經驗及國際視野，從「招得滿」進一步走向「選得前、留得住、發展好」。

亞洲大學校長蔡進發（中）認為，醫健等特色科系呈現「正取生報到率高、遞補率低」現象，這代表學生與家長認同學校的發展方向與未來機會。圖／亞洲大學提供
亞洲大學校長蔡進發（中）認為，醫健等特色科系呈現「正取生報到率高、遞補率低」現象，這代表學生與家長認同學校的發展方向與未來機會。圖／亞洲大學提供

少子化 亞洲大學 規模 校長

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