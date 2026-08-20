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逆勢連4年零缺額滿招…商船、水產養殖最搶手 海大揭兩關鍵因素

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
逆勢連4年零缺額滿招商船、水產養殖最搶手，台海大揭兩關鍵因素。圖／國立台灣海洋大學提供
逆勢連4年零缺額滿招商船、水產養殖最搶手，台海大揭兩關鍵因素。圖／國立台灣海洋大學提供

國立台灣海洋大學115學年度大學考試分發入學管道日前放榜，加計各管道回流名額，招生名額總計455名全額招滿，並達成「分發連續四年零缺額滿招」紀錄。海大說，關鍵因素是精準對接科技趨勢與國家重點產業，讓學生學得專業訓練，其中商船學系與水產養殖學系有逾4成學生列為前三志願。

台海大115學年度大學考試分發入學管道於日前放榜，加計各管道回流名額，海大招生名額總計455名全額招滿，外加3位原住民生，共計錄取458名。

在志願序分布，本學年度將海大列為前三志願序錄取的學生提升至13.92%，其中商船學系與水產養殖學系都突破4成。海大分析，學校精準招招生，反映出愈來愈多學生選填志願時鎖定海大科系列為心中前三志願目標。

除分發入學繳出連年滿招成績，115學年度大學申請入學管道也逆勢擴張。在全台申請入學總報名人數整體下滑情況，海大申請入學第一階段報名總人次由去年的4186人次攀升至4984人次；通過第一階段篩選人次有2316人次。

海大教務長林泰源說，招生持續逆勢成長的關鍵，在於海大精準對接全球科技趨勢與國家重點產業。海大的海洋與海事相關學系相當完整，在氣候變遷、智慧航運、海洋能源、生物科技及永續發展等跨領域研究都有穩定前瞻發展。

林泰源表示，學校近年攜手高中職開設前瞻科技與科普探索課程，並在大學端推動跨領域學程與產學合作，深化學用合一機制，讓高中學生提早了解未來產業發展及接受扎實專業訓練。

面對少子化帶來的高教挑戰，林泰源說，學校強化競爭力，未來將持續結合頂尖實驗場域、全球海事及高科技產業鏈資源，提供豐沛的企業實習與海內外雙聯學位機會，引領學子在海洋與前瞻科技浪潮中開拓國際視野，厚植扎實的就業力。

海大 名額 放榜

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