拚最後一哩路實踐夢想 明道中學47人分科測驗再創佳績

大學分科考試放榜，明道中學除了申請入學有好表現，也再添4名醫牙學系、2名獸醫學系及2名藥學系錄取生，也有32人分別錄取台大、政大、清大、陽明交大、成大等頂尖大學。

明道中學說，統計今年大學多元入學成果，總計有47人錄取醫牙學系、147人錄取台政清交成、8人錄取獸醫學系、26人錄取藥學系，醫牙獸藥加上國立大學錄取人數共358人，超越以往紀錄。

錄取成功大學牙醫學系的顏立宸分享，學測成績經過落點分析後，發現與理想校系仍有一段距離，因此決定投入分科測驗，重新調整讀書策略。他說，心得是不要因為一時的成績起伏而焦慮，穩住步調、適度休息，日復一日的累積，終究會化成前進的力量。

錄取中山醫學大學醫學系的林宸緯說，當身邊同學陸續錄取大學時，他坦言自己感受到巨大的心理壓力，但透過制定讀書計畫、遠離社群媒體、專注備考，最終順利考上理想中的醫學系。他感謝「必勝班」同學一路相互扶持，以及各科老師的耐心指導，並鼓勵學弟妹：「學測不是終點，勇敢再拚4個月，或許會有意想不到的收穫。」

校長陳炤華說，分科測驗不只是學科能力的考驗，更是一場耐力與意志力的挑戰。能夠再創升學佳績，除了學生的努力與堅持之外，導師與任課老師的輔導和陪伴，也是學生走完最後一哩路的重要助力。他祝福所有高三學生，都能帶著自信與勇氣，邁向人生的下一個階段。