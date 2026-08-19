桃園復旦高中大學分科、學測等升學表現優 14人醫科 台大及醫34人

大學分科測驗放榜，桃園市私立復旦高中連同學測表現耀眼，14位錄取醫科，其中含台大醫有4位錄取國立醫；合計今年有34位進台大包括資工、醫科各1人、電機2人，法律4人。

錄取其他頂大包括清大25位、陽明交大19位（藥學資工各1人，電機6人）、成大30位、政大11位、藥學系16位含陽明藥，加上海外及國立中字輩以上及教育大學計294位，考取心目中的第一志願。校方統計六成學生341人錄取公立、海外及醫藥學系，在全桃園公私立高中表現名列前茅

今年大學學測同為全國榜首的吳同學是復旦國中部直升學生，國中畢業以會考5A7+直升數理班，他表示直升是希望在熟悉，與有挑戰性的學習環境中成長，培養獨立思考與跨域整合的能力；高中三年逐步建立適合自己的讀書方式，除了課堂學習，也依照興趣參加了醫學研究社，很感謝復旦提供許多成長的活動，例如與南洋女中的交流提升了學生的國際視野，也讓他能自由的選擇感興趣的領域，大學申請入學正取台大醫學系。

校排前6%的原住民族學生潘同學認為復旦優異的升學表現，與教師認真負責的教學態度，都成為高中選擇復旦的原因，學習方法上經常運用番茄工作法規畫讀書時間，使自己更容易進入心流狀態（全神貫注），提升學習效率與專注力，學測考出社會學群數B組53級分的高分，大學繁星錄取台大法律系。

分科分發錄取台大電機系的林同學表示，他復旦初中部畢業，當初選直升高中部是因為環境熟悉，加上競爭力強，高中三年透過老師指導、實驗室資源、線上自學，得以增進學科及素養能力，整合各領域知識；學校提供獎學金，也是直升誘因。他特別感謝復旦程式設計班讓他認識一群愛寫程式、喜歡理科的朋友。

林同學測失利讓他意識到考試不只取決於學科能力，是否能穩定發揮也是重中之重，所以將每天都視為分科當日，配合分科作息。考試之前10至20分鐘寫基礎題，能提前進入考試狀態，降低考試的不穩定性；能有這樣的成績多虧姊姊給他的建議、學校的資源、同儕的良性競爭，以及師長的指導。

復旦高中表示，今年的高三考生在國中階段經歷兩年新冠疫情疫，為確保基礎學習不受影響，學校在他們高中階段全面強化學科能力，經過扎實的課程表現亮眼，數理班與語文班超過六成學生達台、清、交、政、成及醫藥學系的錄取標準；菁英班也有三分之一學生具備就中字輩以上大學的實力。校方輔導學生適性升學第一志願，尤其大學繁星甄選入學，有六位同學錄取醫學系，四位同學錄取台大含台大電機與法律。