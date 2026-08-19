基隆二信2學生捨建中直升「藍碳研究」班 分發入學再添2台大生

115學年度大學分發入學日前放榜，基隆市二信高中繼繁星、申請入學後，分發入學再添2位台灣大學錄取生，分別為江蕓彤錄取台大外國語文學系、董兆洋錄取台大人類學系。

近年在地升學成績亮眼，加上可享繁星制度的優勢，二信高中建構「藍碳研究」、「人工智慧」等特色實驗班，讓學生可在就近熟悉的環境中同樣能挑戰頂尖大學，吸引菁英生就讀。今年二信國中部王丞博、張睿予兩人在國中教育會考雙雙拿下5A9+高分，選擇放棄入學台北市立建國中學機會，直升二信藍碳研究實驗班。

二信高中今年累計錄取台灣大學7人、陽明交通大學4人、清華大學2人、成功大學6人、政治大學4人，合計23名畢業生登上「前五頂大」，其中林可薰還錄取國立陽明交通大學醫學系。

江蕓彤與董兆洋都曾有機會在繁星或個人申請階段提前確定大學，但兩人不約而同選擇不「提前下車」，毅然投入分科測驗，為自己的理想再拚一次，最終雙雙錄取台大。

江蕓彤從小因父親長期在國外工作，讓她很早便培養出對英文的興趣，也確立自己希望朝外文領域發展。然而，今年學測卻因失誤英文僅取得12級分未達頂標，繁星推薦也遺憾落榜，當時曾經難過痛哭一整天。

雖然她申請入學通過國立台北大學企管系第一階段篩選，但心中始終對台大、政大等頂尖大學有所期待，毅然決定轉戰分科測驗。這段備考過程對江蕓彤是一場意志力的考驗，她「閉關苦讀」，靠著高度自律重新整理情緒專心備考。

董兆洋選擇台大人類學系是因為對人與社會的探索具有濃厚興趣，董兆洋鼓勵學弟妹「不要怕把目標放太高」，只要願意努力追尋，就有機會走出屬於自己的道路。

另一位林宥嘉分科測驗成績可錄取台大生農學院的科系，但他放棄申請入學，專心直攻分科測驗，最後順利錄取國立嘉義大學獸醫學系，如願踏上自己最想走的專業道路。

近年在地升學成績亮眼，加上可享繁星制度的優勢，二信高中建置「藍碳研究」、「人工智慧」等特色實驗班，吸引菁英生就讀。

今年二信國中部王丞博、張睿予兩人在國中教育會考雙雙拿下5A9+高分，選擇放棄入學台北市立建國中學機會，直升二信藍碳研究實驗班，該班中亦有其他國中生捨師大附中來就讀者，可見捨近求遠赴台北升學已非唯一選項。

錄取台大外文系的江蕓彤。圖／二信高中提供