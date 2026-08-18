背後有台塑、南亞產業資源 長庚大學分發連4年滿招

大學分發放榜，私立長庚大學今公布招生滿額消息，校方更指學校已經連續4年滿招，分析原因除了開設科系都是熱門科系，也與長庚背後擁有台塑企業及南亞科技等半導體產業資源有關。

長庚大學指出，長庚有醫學、中醫、電機、資工、醫管及人工智慧等科系，每年獲教育部核定日間學士班名額約1200名，在大學分發入學管道中，已連續4年滿招。

長庚近年除「護理學」、「生物醫學工程」與「儀器科學」挺進全球前百大外，在上海軟科世界大學學術排名（ARWU）名列全球701–800名、高居國內綜合型私立大學之首；世界大學排名中心（CWUR）2026排名也位居全球第653名、台灣第6。

長庚校長湯明哲表示，醫學與生醫研究是長庚最具國際辨識度的核心優勢，也是學校能以相對精實規模持續與國內外大型研究型大學競逐的重要底氣。長庚醫療體系先進的臨床試驗與生醫研發，吸引歐美及亞洲頂尖學者與學生交流，加上「大學＋醫院」生態系，讓醫學教育、精準醫療與臨床研究直接落地。

湯明哲也說，面對未來產業劇變的能力，長庚2022年即成立智慧運算學院，將AI與醫學、工程及產業資源深度融合，發展「醫學×工程×AI」跨域模式。此外，長庚背後擁有台塑企業及南亞科技等半導體與產業資源，提供豐富產學專案與實習機會，使研發不只停留在論文，更能直接接軌產業與國際舞台。

長庚大學連4年滿招，校方分析原因除了開設熱門科系，也與學校背後有台塑與南亞科技產業資源相關。圖／長庚大學提供