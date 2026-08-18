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國立宜蘭大學分發入學全數額滿 雙管道、零缺額展現辦學實力
國立宜蘭大學招生再傳捷報，繼日前四技聯合登記分發零缺額後，昨天公布的分發入學管道也全數額滿，15個學系、180個名額全數錄取。兩大招生管道接連締造「雙零缺額」佳績，顯示考生與家長對宜大教學品質、課程特色與辦學方向的認同。
校方近年深耕永續發展與產學鏈結，獲選2026 THE Impact Ranking全國前30%，並於《2026大學品牌力》評比中拿下產學力全臺第7名、研發力第8名，生物資源學群畢業薪資力更位居第三名。
校長陳威戎表示，學校成立「永續發展暨校務研究中心」，以SDGs與ESG為治理架構，將AI技術融入智慧農業、碳匯追蹤與校務運作，宜大進一步攜手中央研究院，聚焦人工智慧、無人載具及海洋科學等前瞻領域，無人載具項目也獲行政院支持，未來將在城南校區籌設智慧創新產業學院，推動碩博士學程與共同研究。
此外，宜大串聯神農、城南、五結等校區及實驗農林場場域，並加入教育部TAICA聯盟與NVIDIA合作，提供海外實習與雙聯學位等機會，學校將持續提升教學品質，朝「全國綜合大學前25強、亮點領域前15強」目標邁進。
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