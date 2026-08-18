國立宜蘭大學分發入學全數額滿 雙管道、零缺額展現辦學實力

分科測驗近日分發結果公布，薇閣今年錄取台大人數達到124人，相較去年增加了51人。校方指出今年，今年醫學系包含牙醫及中醫共錄取63人，比去年大幅增加19人，國內班全校畢業人數約有3成5獲台大錄取，超過7成錄取頂尖大學，若合計考取台大加上醫學系的人數超過學校畢業生人數的一半，升學成果再創新高。

2026-08-18 10:43