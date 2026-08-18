東海大學115學年度分發入學滿招 前三志願選填人數再創新高

東海大學115學年度學士班核定招生名額3020人，實際報到及分發人數達3031人，整體招生達成率100%，延續去年招生佳績，寫下「滿招二連霸」紀錄；其中分發入學表現尤其突出，核定名額714人，最終分發達980人，前三志願選擇東海的人數更創新高。東海大學全面轉型AI大學，無論建築、外文、國貿、政治都招收到頂標生。

東海大學教務長楊朝棟指出，東海大學近年各項辦學指標的全面提升，在國際權威學術評比中，美國U.S. News最新全球最佳大學學科排名，東海在「生物科技與應用微生物」領域勇奪全球第28名，躋身世界前30強並高居全台第一；英國泰晤士高等教育（THE）2026世界大學影響力排名中，東海也躍升至全球第85名、全台第三，穩居台灣私立大學第一。

此外，東海大學更拿下全台唯一永續三連霸，登上2026遠見USR「年度榮譽榜」，從國際頂尖學科、永續影響力到招生表現，展現強勁的上升曲線。

面對生成式AI快速改寫產業與人才需求，楊朝棟說，東海近年將AI視為大學轉型的重要引擎，校方積極打造「AI原生大學」（AI-native University），從AI原生教育、研究、治理、校園及人才等面向重新思考大學定位。

楊朝棟認為，大學不能只是把AI「加進」原有課程，而必須重新思考AI時代學生需要什麼能力；真正重要的不是學生會使用多少AI工具，而是能否運用AI思考、跨域整合並解決真實世界的問題。

楊朝棟表示，東海除了AI轉型與生科領域的頂尖研究能量，亦持續強化產學鏈結與國際移動力，將企業資源、研究能量與學生學習緊密結合，推動海外雙聯學位與跨國合作，讓企業走進大學、學生走進產業與國際舞台。他強調，少子化真正考驗的是大學能為下一代創造多少價值；東海關心的不只是滿招，更是學生進入東海後能否具備面對未來世界的能力。