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靜宜大學115學年度分發入學滿招 國際接軌、AI跨域培育人才

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜大學115學年度分發入學各學系滿招，以多元辦學特色培育具未來競爭力的人才。圖／靜宜大學提供
靜宜大學115學年度分發入學各學系滿招，以多元辦學特色培育具未來競爭力的人才。圖／靜宜大學提供

115學年度大學分發入學已放榜，靜宜大學各學系滿招，校長楊昭順表示，靜宜秉持「全人陶成、服務利他、國際共榮、追求真理、永續地球」的辦學特色，屢獲肯定；教育部「學海惜珠」補助居私校之冠、大專校院職涯輔導全國第一。

另在美國「U.S. News & World Report」全球大學排名中，電腦科學領域名列綜合型大學私校第二；「泰晤士高等教育」世界大學影響力多項指標亦名列全台前茅，培育兼具跨域能力、國際移動力與就業即戰力的人才。

楊昭順指出，靜宜由美國主顧修女會創辦，「國際化」是深植校園的重要核心價值。在國際教育策略上，靜宜是全台唯一加入ISEP（國際學生交換計畫）的學校，學生可赴全球272所會員學校交換學習；僅需繳交靜宜的學費與膳宿費，免付海外學費，由對方學校提供膳宿，大幅降低出國學習門檻。

靜宜校方首創「411出國遊留學制度」，鼓勵學生4年內至少完成一次海外留學及一次海外見習。靜宜校友集資成立「E.A.G.L.E.築夢基金」，專款補助經濟不利學生參與海外服務與學習計畫，協助青年跨越限制、走向世界，成為實現夢想的重要推力。

靜宜校園匯聚來自30多國的國際學生，透過多語學習、跨文化交流及境內外學生互動，讓學生在校園即可接軌世界，培養國際視野、跨文化溝通能力與全球移動力。

靜宜啟動智慧校園與課程改革，以「參與式學習」為核心，導入設計思考、數位人文及AI應用；並透過PBL、跨域課程與實作學習，引導學生從課堂走向真實場域，培養解決問題、跨域整合及實務應用能力，成為具創造力與行動力的學習者。

靜宜在職涯輔導成效受肯定，曾獲「績優職涯輔導」全國第一，並入選企業最愛大學生。校內設有勞動力發展署中彰投分署「職涯發展旗艦館」據點，協助學生從職涯探索、能力培養到實務接軌，提升就業競爭力；推動外籍生留才政策，強化國際人才與產業鏈結。從全人教育、國際移動、跨域學習到職涯發展，靜宜持續建構完整人才培育路徑，讓學生具備面對產業變動與未來挑戰的能力。

靜宜鼓勵學生參與海外服務與學習，走入不同文化與社會場域，在服務實踐中拓展國際視野。圖／靜宜大學提供
靜宜鼓勵學生參與海外服務與學習，走入不同文化與社會場域，在服務實踐中拓展國際視野。圖／靜宜大學提供

靜宜建構完整職涯培育與輔導機制，協助學生從職涯探索到實務接軌，提升就業競爭力。圖／靜宜大學提供
靜宜建構完整職涯培育與輔導機制，協助學生從職涯探索到實務接軌，提升就業競爭力。圖／靜宜大學提供

靜宜是全台唯一加入ISEP的學校，提供多元海外學習機會，培養學生國際視野與移動力。圖／靜宜大學提供
靜宜是全台唯一加入ISEP的學校，提供多元海外學習機會，培養學生國際視野與移動力。圖／靜宜大學提供

靜宜大學 私校 教育部

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