快訊

Joeman半夜要女友煮牛肉麵 醫揭「扣分」背後恐怖操控

「竹知了」迷因愈禁愈火 華為硬槓網民災難級公關翻車

塔利班重返五週年！歐洲國家面臨遣返阿富汗難民的棘手問題

聽新聞
0:00 / 0:00

回應少子化！116升大學資通訊外加名額不變 公立3%、私立17%

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
因應國家產業發展，教育部設置資通訊外加名額，不分公私立大學全力培育電資人才。圖／AI生成
因應國家產業發展，教育部設置資通訊外加名額，不分公私立大學全力培育電資人才。圖／AI生成

為了配合國家政策產業發展所需專業人才培育，教育部近年鼓勵大學擴充半導體、AI與機械領域相關系所名額。但因應少子化、高中畢業生愈來愈少，教育部拍板，即將開跑的116學年招生資通訊相關科系外加名額比率維持不變，公立大學學士班外加3%、私立大學學士班則可外加17%。

行政院於108年推出「精進資通訊數位人才培育策略」，喊出未來11年間，由教育部逐年擴增大學培育資通訊數位人才數量，以支持產業人才，三大途徑之一為109至119學年，每年外加資通訊系所招生名額10%，也促使公、私立大學如電機、資工、物理、材料、光電、化工等系近年招生名額愈來愈多。

但受到少子化影響，教育部於113學年調整方針，公立學校培育高階碩博士班、私立學校則以培育學士班為方向。並將公立大學學士班原本最多外加10％，113學年度調整為5％；私立大學學士班原本最多外加10％，調整為15％。114學年，比率再調整為公立學士班3%、私立學士班17%。

根據教育部最新統計預測，116學年大學新生數估為20萬，比114學年再少5000人。近日拍板，資通訊擴充名額116學年度維持不變，公立學士班3%、碩博士班擴充25%；私立學士班17%、碩博士班15%。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，近年公立大學與前端私立大學招生人數都在膨脹，多是因外加名額所致，但學生整體人數沒有變多，因此前段學校擴招，就勢必壓縮到中後段學校招生；資通訊相關科系擴招，也會壓縮到一類組科系空間。

但魏佳卉也說，109年「精進資通訊數位人才培育策略」推出時少子化還沒有這麼嚴峻、產業缺工也沒有太嚴重，但如今不只科技業，是各行各業都缺人，人才政策卻沒有綜整考量，而是將學生引導至特定產業，如公立大學碩博士班擴充至25%，幾乎是回應上市櫃企業碩士人才需求，配比完全依照產業要求設置，但政府也不要忽略，產業都有景氣消長，很難有產業可長紅逾20年。

魏佳卉建議，政府應該正視少子化問題，也要考量整體人才政策，「是不是要把所有雞蛋都放在同一個籃子裡。」資通訊外加名額應於119學年前喊停。

有鑒於116至118學年將是大專校院新生人數首次探底，靜宜大學監察人陳振貴則說，教育部雖然已預估116、117等谷底大一新生數，但還要考慮到每年約有10%至15%出國留遊學或不升學。

陳振貴也說，近年退場的大專校院已有數十間，但教育部近年也陸續實施總量管制、名額寄存、招生國際生留台等多種措施，加上大專校院也確實忙著調整院系所，各種措施多管齊下，才讓大學校數沒有短短幾年減少太多。

名額 資通訊 少子化

延伸閱讀

鄭英耀談AI衝擊 理工、人社人才培育維持各一半

119學年迎龍年高峰 教育部估130學年大學新生剩15.1萬人

大學分發南華缺額率37.5% 校方坦言「非都會區」招生較吃虧

大學分發入學814人落榜 2學群缺額比率最高

相關新聞

回應少子化！116升大學資通訊外加名額不變 公立3%、私立17%

為了配合國家政策產業發展所需專業人才培育，教育部近年鼓勵大學擴充半導體、AI與機械領域相關系所名額。但因應少子化、高中畢業生愈來愈少，教育部拍板，即將開跑的116學年招生資通訊相關科系外加名額比率維持不變，公立大學學士班外加3%、私立大學學士班則可外加17%。

班上唯一個申落榜…分科測驗拚上台大 私立東山高中榜單創佳績

分科測驗放榜、落幕，私立東山高中今年醫學、牙醫相關學系錄取人數達17人，台大錄取人數達55人；若將頂尖大學與醫科錄取成果合併計算，總人數達151人，占今年東山高中考生人數約三分之一，校方表示，校方長期重視學生學習基礎的扎實培養，並透過完整課程、適性輔導與升學規畫協助學生依照自身興趣、能力與志向，找到最適合自己升學道路。

榜單創新高！薇閣逾百位畢業生錄取台大 醫科人數比去年再增19人

分科測驗近日分發結果公布，薇閣今年錄取台大人數達到124人，相較去年增加了51人。校方指出今年，今年醫學系包含牙醫及中醫共錄取63人，比去年大幅增加19人，國內班全校畢業人數約有3成5獲台大錄取，超過7成錄取頂尖大學，若合計考取台大加上醫學系的人數超過學校畢業生人數的一半，升學成果再創新高。

科技業夯 醫牙科系熱度仍不減

外界關注，隨著科技業熱潮，是否會有醫學轉電機現象？補教業分析，從今年各醫學系、牙醫系錄取情形來看，大多數學校的排序仍與原先預估接近，醫學與牙醫科系的「忠誠度」依然相當高。台大財金、會計、經濟等科系錄取表現突出，部分科系平均分數已接近法律系。

大學分發熱門校系 電機、材料往前衝

一一五學年大學分發入學昨放榜，熱門校系大洗牌，補教業者分析，今年二類組熱門志願，電機系霸榜、材料系首度闖進十大熱門校系，推估有原可錄取台大醫學系的頂尖考生轉向台大電機。台大註冊組主任李宏森分析，今年選擇電機相關科系的考生特別多，可能與近年晶片產業及台積電發展有關。

「被AI取代」疑慮影響選系 頂尖資工系排名下滑

今年大學分發頂尖資工系出現排名下滑現象，台大資工系較去年大減十二級分，得勝者文教升學顧問陳佑榮指出，學生之間確實存在「ＡＩ會不會取代寫程式工作」的討論。資工系教授陳永昇表示，ＡＩ確實可以協助撰寫程式，但若要進一步掌握ＡＩ運作原理、系統開發及更深層的技術，仍需要扎實的資訊工程專業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。