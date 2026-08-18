回應少子化！116升大學資通訊外加名額不變 公立3%、私立17%

為了配合國家政策產業發展所需專業人才培育，教育部近年鼓勵大學擴充半導體、AI與機械領域相關系所名額。但因應少子化、高中畢業生愈來愈少，教育部拍板，即將開跑的116學年招生資通訊相關科系外加名額比率維持不變，公立大學學士班外加3%、私立大學學士班則可外加17%。

行政院於108年推出「精進資通訊數位人才培育策略」，喊出未來11年間，由教育部逐年擴增大學培育資通訊數位人才數量，以支持產業人才，三大途徑之一為109至119學年，每年外加資通訊系所招生名額10%，也促使公、私立大學如電機、資工、物理、材料、光電、化工等系近年招生名額愈來愈多。

但受到少子化影響，教育部於113學年調整方針，公立學校培育高階碩博士班、私立學校則以培育學士班為方向。並將公立大學學士班原本最多外加10％，113學年度調整為5％；私立大學學士班原本最多外加10％，調整為15％。114學年，比率再調整為公立學士班3%、私立學士班17%。

根據教育部最新統計預測，116學年大學新生數估為20萬，比114學年再少5000人。近日拍板，資通訊擴充名額116學年度維持不變，公立學士班3%、碩博士班擴充25%；私立學士班17%、碩博士班15%。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，近年公立大學與前端私立大學招生人數都在膨脹，多是因外加名額所致，但學生整體人數沒有變多，因此前段學校擴招，就勢必壓縮到中後段學校招生；資通訊相關科系擴招，也會壓縮到一類組科系空間。

但魏佳卉也說，109年「精進資通訊數位人才培育策略」推出時少子化還沒有這麼嚴峻、產業缺工也沒有太嚴重，但如今不只科技業，是各行各業都缺人，人才政策卻沒有綜整考量，而是將學生引導至特定產業，如公立大學碩博士班擴充至25%，幾乎是回應上市櫃企業碩士人才需求，配比完全依照產業要求設置，但政府也不要忽略，產業都有景氣消長，很難有產業可長紅逾20年。

魏佳卉建議，政府應該正視少子化問題，也要考量整體人才政策，「是不是要把所有雞蛋都放在同一個籃子裡。」資通訊外加名額應於119學年前喊停。

有鑒於116至118學年將是大專校院新生人數首次探底，靜宜大學監察人陳振貴則說，教育部雖然已預估116、117等谷底大一新生數，但還要考慮到每年約有10%至15%出國留遊學或不升學。

陳振貴也說，近年退場的大專校院已有數十間，但教育部近年也陸續實施總量管制、名額寄存、招生國際生留台等多種措施，加上大專校院也確實忙著調整院系所，各種措施多管齊下，才讓大學校數沒有短短幾年減少太多。