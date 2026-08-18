榜單創新高！薇閣逾百位畢業生錄取台大 醫科人數比去年再增19人

分科測驗近日分發結果公布，薇閣今年錄取台大人數達到124人，相較去年增加了51人。校方指出今年，今年醫學系包含牙醫及中醫共錄取63人，比去年大幅增加19人，國內班全校畢業人數約有3成5獲台大錄取，超過7成錄取頂尖大學，若合計考取台大加上醫學系的人數超過學校畢業生人數的一半，升學成果再創新高。

校方說，今年台大醫學系錄取15人，陽明交大醫學系錄取16人，合計31人，總計；二類組台大電機加資工系錄取14人，社會組也有一半學生錄取台大。導師表示，這些數字背後無數次跌倒後再站起的勇氣、一遍遍修正自己的耐心，驕傲的從來不是紙上的數字，而是孩子即使心懷焦慮與不安，卻從未因害怕而退縮而是更努力展翅高飛。

分科錄取台大醫學系的陳奕瑾，在學習的過程中十分重視多源的探索與挑戰，樂意花費時間額外閱讀更高難度教材，除了擁有良好學科基礎，在諸多校外競賽中取得佳績，盼未來能運用自己所學，落實人文關懷；申請錄取台大醫學系的詹加靖熱愛音樂在2025年澳洲國際音樂節中登上雪梨歌劇院演出，高中時曾一度面臨人際與課業雙重壓力，從最初連自己都懷疑能否做到到逐漸學會不追隨他人步伐，掌握自己學習節奏。

錄取台大牙醫學系的林冠宇，在年初諾貝爾生醫學獎得主參訪校園時統籌設計，深獲來賓肯定與喜愛，雖然在學測數學科因畫錯電腦卡導致台大牙醫第一階段落空，面對挫折毅然轉戰分科測驗，並在備考期間展現沉著與自律，最終走過低谷；陳則叡雖在學測時因擅長的英文意外失利而無緣醫學系的個人申請，但他並未氣餒，全心備戰分科測驗以 233 級分成功考取台灣大學醫學系，朝擔任榮總心臟外科主任的父親腳步邁進。

喜歡思考的黃孝宸對醫學領域一直抱有濃厚的興趣，這份興趣也讓他在學習生物、化學等相關科目時，更願意花時間理解課程內容，並將課堂所學與生活中的健康議題連結，選擇參加分科測驗挑戰自己天花板，最終錄取陽明交大醫學系，讓努力成為決定未來的基礎。

分科測驗近日分發結果公布，薇閣今年錄取台大人數達到124人，國內班全校畢業人數約有3成5獲台大錄取，超過7成錄取頂尖大學，若合計考取台大加上醫學系的人數超過學校畢業生人數的一半，升學成果再創新高。圖／校方提供

分科測驗近日分發結果公布，薇閣今年錄取台大人數達到124人，國內班全校畢業人數約有3成5獲台大錄取，超過7成錄取頂尖大學，若合計考取台大加上醫學系的人數超過學校畢業生人數的一半，升學成果再創新高。圖／校方提供

分科測驗近日分發結果公布，薇閣今年錄取台大人數達到124人，國內班全校畢業人數約有3成5獲台大錄取，超過7成錄取頂尖大學，若合計考取台大加上醫學系的人數超過學校畢業生人數的一半，升學成果再創新高。圖／校方提供

分科測驗近日分發結果公布，薇閣今年錄取台大人數達到124人，國內班全校畢業人數約有3成5獲台大錄取，超過7成錄取頂尖大學，若合計考取台大加上醫學系的人數超過學校畢業生人數的一半，升學成果再創新高。圖／校方提供