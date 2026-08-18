科技業夯 醫牙科系熱度仍不減

外界關注，隨著科技業熱潮，是否會有醫學轉電機現象？補教業分析，從今年各醫學系、牙醫系錄取情形來看，大多數學校的排序仍與原先預估接近，醫學與牙醫科系的「忠誠度」依然相當高。台大財金、會計、經濟等科系錄取表現突出，部分科系平均分數已接近法律系。

得勝者文教升學顧問陳佑榮指出，根據今年台大醫學系實際錄取落點與原先推估的全國排名比較，台大醫學系錄取位置比原先預期略往後，而台大電機則比原先估計更往前，推測確實有部分具備台大醫學系錄取實力的學生，最後選擇台大電機。

他粗估，這類考生可能約有廿人左右，但強調只能從錄取排序推測，難以精確掌握實際人數。這些學生多半屬於全國最頂尖的考生，本身同時具備選擇醫學、電機甚至其他領域的能力，因此會依照個人興趣與未來產業想像做決定。

不過，這並不代表醫學系整體失去吸引力。從今年各醫學系、牙醫系錄取情形來看，大多數學校的排序仍與原先預估接近，醫學與牙醫科系的「忠誠度」依然相當高。

一類組方面，台大財金、會計、經濟等科系錄取表現突出，部分科系平均分數已接近法律系。

陳佑榮觀察，現在高中生接觸財經、產業及股票市場資訊的程度，明顯高於過去，不少學生會主動討論產業趨勢、投資標的，甚至詢問老師「會買什麼股票」。

陳佑榮說，他接觸的學生中，已有人將原本可能用於遊戲課金的錢省下來，固定購買零股，慢慢累積到數萬元的投資部位。高中生愈來愈早接觸投資理財及產業資訊，也使選填志願時更重視科系與金融市場、未來職涯及產業發展的連結，推估是進一步推升財經相關科系熱門程度的原因之一。